Projeto busca redução de consumo de energia na prefeitura de Porto Alegre

O vereador Moisés Barboza (PSDB) protocolou projeto com o objetivo de economizar energia na prefeitura. A proposta consiste em ações práticas como a compra de equipamentos mais eficientes, desligar o ar-condicionado e as luzes quando ninguém estiver no local, orientar os funcionários da prefeitura a desligarem a iluminação e todos os equipamentos elétricos ao final do expediente, utilizar a iluminação do sol quando for possível. Há também ações mais complexas, como a criação de Comissões Internas de Conservação de Energia e metas de redução temporária de consumo, iniciativa que foi apresentada pelo autor do projeto ao prefeito Sebastião Melo (MDB).