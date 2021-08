Deputados aprovam projeto que permite venda da Corsan

A Assembleia Legislativa aprovou, na tarde desta terça-feira (31), o projeto de lei que autoriza o governo a privatizar a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). O texto foi aprovado com 33 votos a favor e 19 contra. Com a aprovação do projeto, que foi enviado pelo governador Eduardo Leite (PSDB) à Assembleia em julho, está permitida a concessão da administração da empresa para a iniciativa privada. Veja abaixo como votaram os deputados: