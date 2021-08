Governador sanciona punição ao contato abusivo de telemarketing

O governador Eduardo Leite (PSDBB) sancionou, nesta segunda-feira (30), o projeto de autoria do deputado estadual Elton Weber (PSB), prevê punição para o contato abusivo de empresas de telemarketing no Rio Grande do Sul. A matéria modifica a lei que criou o cadastro onde os consumidores podem solicitar o bloqueio do recebimento de contato telefônico. A proposta de Weber ampliou os efeitos da lei para os meios eletrônicos, como WhatsApp, e-mail ou torpedo. O projeto também foi subscrito pelos deputados Valdeci Oliveira (PT), Vilmar Lourenço (PSL) e Fran Somensi (PRB). A proposição foi sugerida pelo Procon.

Com a sanção, a partir do trigésimo dia do registro do usuário no cadastro de bloqueio, as empresas não poderão mais efetuar contato. Se isso ocorrer, o usuário deve denunciar ao Procon, que poderá aplicar multa de R$ 10 mil por contato indevido, conforme a legislação em vigor.

Segundo Weber, a partir da sanção da lei vem uma etapa importante para que o projeto tenha efeito prático na vida das pessoas, a da regulamentação das regras. Ele defende que além da fiscalização o cidadão tem papel fundamental em denunciar os abusos. E lembra que no caso do bloqueio de ligações telefônicas, a lei atenuou o problema.

De janeiro a julho deste ano, o número de pessoas que pediu o bloqueio via site do Procon chegou a 15,9 mil. Contudo, mais de 22% delas continuaram a receber ligações de telemarketing. "A partir da proposição, as empresas estarão proibidas de efetuar qualquer tipo de contato eletrônico, não autorizado, para os usuários inscritos no cadastro. Agora é preciso fiscalização e punição, os órgãos que defendem o consumidor precisam agir e as pessoas precisam fazer a sua parte. "