Líder do Sindicato dos Rodoviários critica desestatização da Carris

A Câmara Municipal de Porto Alegre recebeu em tribuna popular, na sessão ordinária desta segunda-feira (30), o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Sandro Luis Vieira Abadde, que se posicionou contra a desestatização da Carris.

O líder sindical alegou que os trabalhadores da empresa não foram informados sobre o que vai acontecer com a categoria após a privatização e que estão dispostos a dialogar com o Executivo.

"Pedimos aos vereadores que convençam o prefeito a dar prazo até fevereiro para esclarecer melhor o que será feito com os trabalhadores. Eles estão nervosos. Não são de protesto, mas terão que entrar em uma guerra para defender seus empregos e famílias."

O sindicato prepara uma paralisação nas atividades da Carris para começar nesta quinta-feira. Os vereadores de oposição também se manifestaram contra a privatização.

"Quero acrescentar de forma enfática que isso, do ponto de vista da cidade, é desnecessário. Se há um problema na Carris grave e importante, poderia vir para cá a sugestão do prefeito e nós auxiliaríamos. Vamos trabalhar aqui, verificar isso em conjunto. A Carris é a melhor empresa de transporte coletivo do Brasil, comparando público e privado. É um exemplo. Ela regula o transporte coletivo", disse o líder da oposição, vereador Pedro Ruas (PSOL).

Idenir Cecchim (MDB), líder do governo na casa, disse que o projeto não vai ser votado essa semana. O parlamentar ainda disse que o projeto de privatização não é de agora, e que o prefeito Sebastião Melo (MDB) falava na mudança desde o período eleitoral.

Na ordem do dia foi aprovado o projeto de autoria do vereador Moisés Barboza (PSDB) que institui a política municipal de gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos de Porto Alegre.

O projeto tem como objetivo atualizar as definições sobre a política de resíduos sólidos através de planos sobre gerenciamento do saneamento e coleta na Capital. O texto foi aprovado por 26 votos a favor e 6 contrários na sessão plenária desta segunda-feira (30).