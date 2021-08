Bolsonaro posta vídeo de manifestação de opositores e renova ataques ao STF

O presidente da República, Jair Bolsonaro, publicou no início da tarde desta sexta-feira (27) em seu perfil no Twitter vídeo de manifestação de opositores em frente ao Palácio do Planalto e aproveitou a postagem para novos ataques contra o Supremo Tribunal Federal (STF). A imagem mostra um foco de fumaça escura na altura da rampa que leva à entrada do edifício, protegido por grades e algumas dezenas de soldados do Exército.