Centrão dividido

O Centrão se divide e partidos integrantes do grupo já admitem a derrota de Jair Bolsonaro (sem partido) em 2022. Progressistas e PL preveem dificuldades eleitorais cada vez maiores se o presidente não der uma guinada no seu comportamento e não haja uma retomada positiva da economia. Algo difícil de acontecer diante do atual cenário político nacional. A manifestação programada para o dia 7 de setembro poderá ser o indicador dos rumos que o país seguirá até as eleições de 2022.

Decisão no primeiro turno

Se o presidente não mudar radicalmente o comportamento, e a população não sentir no bolso uma melhoria econômica, a chance de conseguir o segundo mandato está cada vez mais distante. Esse cenário tem sido pintado em conversas reservadas do núcleo dos Progressistas, partido do presidente da Câmara, Arthur Lira (AL), e do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Há quem avalie - parlamentares próximos ao Palácio do Planalto - que a eleição pode até mesmo ser decidida no primeiro turno.

Bolsonaro continua forte

Para o deputado bolsonarista Bibo Nunes (PSL-RS), um escudeiro bastante próximo do presidente, "a candidatura de Bolsonaro está forte como sempre esteve. Basta ver as ruas. A população vai confirmar isso na manifestação do dia 7 de setembro". Na visão do parlamentar, "cada dia, o presidente cresce mais, principalmente depois que ele pediu o impeachment do ministro Alexandre Moraes e vetou o fundão".

Lula único concorrente

Na opinião de Bibo Nunes, o único concorrente forte ao Palácio do Planalto é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Não dá para negar. Ele é carismático e tem 25% do eleitorado." De acordo com Bibo, "o encontro do dia 7 será pacífico e democrático em apoio ao presidente, e também um protesto contra o STF".

Agricultura familiar

O deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT) destacou, em pronunciamento, na sessão híbrida desta quinta-feira, da Câmara dos Deputados, a importância da agricultura familiar com suas 5 milhões de pequenas propriedades no Brasil. O parlamentar afirmou que "77% dos estabelecimentos agrícolas são de pequenos agricultores, que 70% de tudo o que vai para a mesa do trabalhador, do que é consumido pelas famílias, enfim, do consumo no Brasil, saiu da agricultura familiar". Segundo Pompeo de Mattos, "é impressionante o que vem da pequena propriedade para o prato dos brasileiros: mandioca, feijão, milho, café, arroz, trigo, e na pecuária também, a produção de leite, suínos, aves, bovinos; basta ir nas Ceasas de cada estado para ver ali os legumes, verduras, frutas, ou seja, a pequena propriedade, para ter a resposta".