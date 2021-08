Sessão solene comemora 60 anos do Movimento da Legalidade

A Assembleia Legislativa realizou, nesta quarta-feira (25), no aniversário de 60 anos do Movimento da Legalidade, uma sessão solene híbrida no Plenário Bento Gonçalves, do Memorial do Legislativo.

A sessão foi presidida pelo deputado estadual Airton Lima (PL), que destacou importância da figura do então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola (na época, PTB; depois, PDT). "Foi, sem dúvidas, a autoridade que liderou uma das maiores façanhas do povo rio-grandense, que mobilizou a população e ganhou corações e mentes em defesa da democracia, contra o golpe e em favor da posse de João Goulart", afirmou.

Lima também lembrou que o nome do político gaúcho está incluído no Livro dos Heróis da Pátria, que homenageia brasileiros que se destacam na defesa e construção da história nacional. E recordou ainda que a biografia de Brizola foi pautada pela luta da soberania nacional, dos direitos dos trabalhadores, do ensino de qualidade e da escola de turno integral.

Neta do ex-governador, a deputada estadual Juliana Brizola (PDT) também compareceu à sessão solene. "De 25 de agosto até 7 de setembro de 1961, o nosso estado foi sinônimo de resistência, democracia e liderança", ressaltou, lembrando que a Legalidade conseguiu retardar o golpe militar no País.