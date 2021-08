Miguel Reale Júnior combate divulgação de fake news

Ao palestrar, nesta quarta-feira (25), sobre a ameaça que a desinformação representa para a democracia, o jurista Miguel Reale Júnior defendeu a aprovação do Projeto de Combate às Fake News que tramita na Câmara dos Deputados, principalmente com a aproximação das eleições de 2022. Conforme o jurista, que participou de um evento organizado pela Escola Judiciária Eleitoral Ministro Paulo Brossard de Souza Pinto, a proposta preenche uma lacuna na legislação atual, que não tem uma norma específica para coibir a propagação de notícias falsas.

No início da sua apresentação, o jurista - que é professor da Universidade de São Paulo e foi um dos autores do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT, 2011-2016) - contextualizou o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) dentro do fenômeno mundial do "neopopulismo de direita". Para Reale, o bolsonarismo segue a mesma lógica da extrema-direita dos EUA, Itália e Espanha - cuja estratégia passa pela disseminação de grande volume de notícias falsas e teorias da conspiração.

Em seguida, ele analisou o aparato jurídico que o Brasil já dispõe para conter as fake news. De um lado, o Marco Civil da Internet prevê que os provedores não têm responsabilidade sobre o conteúdo publicado por terceiros nas suas plataformas. Entretanto, prevê que os provedores deverão retirar conteúdo do ar, mediante determinação da Justiça brasileira. Contudo, o marco prevê a possibilidade de tirar no ar conteúdo que ofenda a honra, a reputação e os direitos de personalidade (como as garantias de propriedade intelectual e de privacidade).

De outro lado, a Lei Eleitoral também não tem previsão de tirar do ar notícias falsas. Em vez disso, trabalha com o direito de resposta. "Então, não há mecanismo para a tirada do ar de conteúdo inverídico."

Esse mecanismo, no entanto, é criado pela Lei de Combate às Fake News. O projeto, de autoria do Alessandro Vieira (Cidadania-SE), foi aprovado em junho no Senado, prevendo a criação da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Ao chegar na Câmara dos Deputados, um grupo de trabalho analisou o texto do Senado. O relator, deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP), introduziu mudanças na proposta, prevendo punição de cinco anos de reclusão e multa para quem disparar em massa notícias falsas. Embora o jurista não tenha se debruçado sobre a diferença entre as versões do projeto, reconheceu que o texto cria um mecanismo jurídico para tirar do ar conteúdo inverídico.