Diretor de farmacêutica confirma contatos com Barros

O diretor-presidente da Belcher Farmacêutica, Emanuel Catori, afirmou em depoimento à CPI da Covid que tinha contatos com o líder do governo Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR). No entanto, negou que tenha tratado sobre vacinas com o deputado. A Belcher era a representante da empresa chinesa CanSino Biologicals, responsável pelo desenvolvimento da vacina Convidecia contra a Covid-19.

Inicialmente, Catori disse que não houve nenhum facilitador político para que tivesse contatos no Ministério da Saúde. No entanto, confirmou que foi Barros quem marcou a reunião com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no dia 15 de abril. Catori negou por diversas vezes que tratou de vacinas nessa reunião. O assunto seria um medicamento antiviral. Isso porque ele ainda não tinha autorização formal, já que a carta de autorização da CanSino foi feita em 19 de abril, quatro dias depois do encontro.

O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), avaliou que havia contradições no depoimento, tendo em vista que no dia 6 de abril Catori já tinha um termo de confidencialidade do laboratório chinês. "Não tem nenhuma contradição. Quando a gente assina uma carta de... estabelecemos um termo de confidencialidade, em nenhum momento a gente pode falar em nome da vacina, enquanto nós não recebemos a autorização. E nesta reunião sequer a gente falou uma palavra sobre a vacina. Foi uma reunião coletiva, onde tinha diversas outras empresas", rebateu Catori.

A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) voltou a questionar o depoente sobre a relação dele com Barros, dizendo que os membros da CPI teriam uma chance de descobrir contato entre os dois nas quebras de sigilo telefone e telemático. Nesse momento, ele afirmou que tinha conversas periódicas com o deputado, "mas nada sobre negócio".