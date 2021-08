Bolsonaro afirma que ação segue a Constituição

O presidente Jair Bolsonaro argumentou, no fim de semana, que o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes apresentado por ele, na sexta-feira, ao Senado não é uma "revanche". "Eu fiz tudo dentro das quatro linhas da Constituição. Engraçado, quando eu entro com uma ação no Senado fundada na Constituição, o mundo cai na minha cabeça. Quando uma pessoa, com um inquérito do fim do mundo, me bota lá, ninguém fala nada. Não é revanche, cada um tem que saber o seu lugar. Só podemos viver em paz e harmonia se cada um respeitar o próximo e saber que existe um limite, que é a nossa Constituição", afirmou Bolsonaro, em Eldorado (SP), onde visita a mãe. "Todos os incisos do artigo 5º da Constituição, cumpri todos. Não tem nenhum ato meu fora dessas quatro linhas", completou.

O pedido de impeachment do ministro do STF foi protocolado digitalmente pela Presidência da República diretamente no gabinete do Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e é assinado apenas por Bolsonaro. O pedido em si soma 17 páginas, mas o arquivo protocolado no Senado é bem maior, pois inclui cópias de documentos pessoais de Bolsonaro e alguns despachos de Moraes. O documento conta com a firma reconhecida de Bolsonaro, depositada em um cartório da Asa Norte de Brasília.

Também na sexta-feira, uma ação da Polícia Federal desarticulou um grupo de 10 pessoas que preparava um suposto protesto para o dia 7 de setembro, em Brasília, com ameaças de "quebrar tudo", "invadir o STF" e "forçar" governo e Senado a agir no sentido de destituir todos os ministros da Suprema Corte. Ao todo, 13 mandados de busca e apreensão foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, inclusive em endereços ligados ao deputado Otoni de Paula (PSC-RJ) e ao cantor Sérgio Reis.