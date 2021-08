Bolsonaro veta Fundo Eleitoral de R$ 5,7 bilhões

O presidente Jair Bolsonaro decidiu vetar a adoção das chamadas emendas de relator e o valor de R$ 5,7 bilhões para o Fundo Eleitoral previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano que vem. Na prática, os vetos atingem a modalidade de liberação de recursos a parlamentares que é a base do esquema do orçamento secreto e barram o "Fundão" turbinado pelo Congresso para financiar as campanhas em 2022.

Pressionado por diferentes setores da sociedade e por sua própria base eleitoral, que criticou fortemente nas redes sociais o aumento do financiamento público de campanhas, Bolsonaro já havia anunciado a intenção de vetar o valor aprovado em junho pelo Legislativo. A decisão sobre os vetos foi comunicada em nota divulgada na sexta-feira pela Secretaria Geral da Presidência. O Congresso ainda terá de avaliar os vetos e pode vir a reverter as decisões do presidente sobre a LDO.