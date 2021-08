Frente Parlamentar em Defesa do Comércio e Serviços é instalada na Assembleia

A Assembleia Legislativa instalou, nesta sexta-feira (20), a Frente Parlamentar em Defesa do Comércio e Serviços, que será presidida pela deputada Patrícia Alba (MDB). A solenidade ocorreu no final da manhã, no Salão Júlio de Castilhos do Palácio Farroupilha, e contou com a participação de representantes da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS).

Ao tomar posse à frente do grupo, a parlamentar criticou o governo do Estado por esquecer a promessa de campanha de não prorrogar a elevação da carga tributária em itens essenciais de consumo. Segundo Patrícia, o Executivo gaúcho também pecou nas medidas restritivas às atividades econômicas, principalmente ao permitir que os empresários sem acesso a socorro financeiro fizesse malabarismos "para não fechar o mês no vermelho e ainda convivessem com o rótulo de propagadores do vírus".

Segundo a proponente da Frente Parlamentar, o objetivo do trabalho é "pavimentar caminhos", em conjunto com a sociedade, para colocar os empreendedores justamente como solução dos problemas econômicos e sociais do Rio Grande do Sul. "Quanto menores as amarras burocráticas, maior a garantia da dignidade humana e dos serviços públicos essenciais ", sustentou.

Ela reforçou, ainda, que a competitividade do setor e, por consequência, o desenvolvimento do Estado, depende de mudanças estruturais na matriz tributária. "Estaremos atentos e preparados para esse debate. É hora de ter compromisso com aqueles que estiveram sempre ao lado do Estado e dos gaúchos. Queremos colaborar para que as coisas sejam mais fáceis, com liberdade de atuação, menos burocracia, e um estado menos pesado", garantiu.

A solenidade também contou com manifestações do economista e assessor parlamentar da Fecomércio-RS, Lucas Schifino, e do presidente da entidade, Luiz Carlos Bohn.

O economista expôs as características do setor como fator de desenvolvimento. Conforme ele, os segmentos comercial, de serviços e do turismo contribuem com 51,7% do PIB gaúcho e geram quase 1,7 milhão de empregos formais.

Já Bohn falou sobre a retomada econômica do RS, a manutenção de emprego, a pesada carga tributária e outras pautas legislativas de interesse do setor, como a extinção do piso salarial regional e a questão das alíquotas de ICMS em patamares exacerbados.