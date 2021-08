Prefeita de Pelotas reclama que faltam informações sobre regionalização

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas (PSDB), acredita que ainda falta muita informação sobre a regionalização do saneamento básico, o que impede que os gestores municipais decidam se vão aderir aos blocos de cidades propostos pelo governo Eduardo Leite (PSDB). Para a prefeita, a cidade perde muita autonomia com a regionalização.

Em julho, o governador enviou à Assembleia Legislativa três projetos. Dois deles dividem o Rio Grande do Sul em quatro Unidades Regionais de Saneamento Básico (URSB): uma delas abarca os 317 municípios atualmente atendidos pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan); e outras três englobando as outras 190 cidades gaúchas. O terceiro projeto pede autorização para privatizar a Corsan.

Com a aprovação do novo Marco Regulatório do Saneamento Básico, o tratamento de esgoto deve atingir a marca de 90% até 2033; o fornecimento de água potável deve alcançar a marca de 99%. Ttambém prevê que os estados devem organizar os municípios em blocos, que, por sua vez, deve contratar os serviços de água e esgoto conjuntamente.

A ideia da tarifa única busca manter o subsídio cruzado no saneamento, modelo usado atualmente pela Corsan, através do qual os municípios superavitários (em geral, as cidades de médio e grande porte) custeiam parte dos serviços de água e esgoto dos municípios deficitários (normalmente, as cidades pequenas). Esse esquema evitaria que, uma vez privatizada a Corsan, a iniciativa privada atendesse apenas os municípios lucrativos.

O problema é que as prefeituras com órgãos municipais para o saneamento - como é o caso de Pelotas, que tem o Sanep - não querem aderir à regionalização, justamente por causa do subsídio cruzado. Os prefeitos alegam que, ao subsidiar cidades pequenas, o preço da tarifa de água e esgoto tenderia a aumentar nas suas cidades.

"Entendo a necessidade do subsídio cruzado, para garantir a universalização do saneamento para todos. Mas a população dos municípios que estão mais adiantados e têm tarifas menores está disposta a pagar mais para garantir isso?"

Entre as incertezas em relação à regionalização, a prefeita de Pelotas citou a questão do financiamento público. "Não sabemos o que acontecerá efetivamente se o município não aderir. Sabemos que o município não poderá buscar recursos públicos federais para investir nessa área. Mas, se ele terceirizar o serviço de água e esgoto, a empresa terceirizada vai poder buscar esses recursos? Isso não está claro".

Por fim, ela disse que a regionalização pode entrar em átrio com a legislação municipal. "Aqui em Pelotas, temos uma lei orgânica que determina que não podemos conceder os serviços (de saneamento) sem passar por plebiscito. O projeto do Estado não prevê que nem que a gente peça autorização à Câmara para aderir à regionalização, ao comitê regional da região".

Nesta segunda-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza (MDB), apresentou uma proposta alternativa a do governo, sugerindo a divisão em apenas dois blocos regionais e dando mais autonomia aos municípios.