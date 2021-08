General Braga Netto nega ter ameaçado as eleições

Em audiência pública na Câmara dos Deputados, o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, negou que o Brasil tenha vivido uma ditadura militar entre 1964 e 1985. O general adotou tom cauteloso diante da escalada de tensão dos últimos dias entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal e procurou amenizar declarações do presidente Jair Bolsonaro de que as Forças Armadas têm papel de "poder moderador" em eventual crise.

Após o Estadão ter revelado que o Braga Netto ameaçou, em julho, a realização das eleições de 2022, caso não houvesse voto impresso - adotando o mesmo discurso de Bolsonaro -, diante dos deputados nesta terça-feira ele tentou desvincular os militares de qualquer ideia de ruptura institucional.

"E não considero que houve uma ditadura (no Brasil). Houve um regime forte, isso eu concordo", afirmou o ministro da Defesa. "Cometeram excessos dos dois lados, mas isso tem que ser analisado na época da história de Guerra Fria e tudo o mais". A afirmação provocou protestos de deputados. "Como o senhor pode desrespeitar a memória das pessoas?", criticou a deputada federal gaúcha Fernanda Melchionna ao lembrar dos mortos pela ditadura.

Braga Netto se recusou a comentar o aviso feito por Bolsonaro no sábado e repetido nesta terça-feira, de que pedirá o impeachment dos ministros do Supremo Luís Roberto Barroso, também presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e Alexandre de Moraes. Incentivados por Bolsonaro, apoiadores do governo programaram um ato contra o Judiciário no feriado de 7 de setembro. "Não haverá desfiles, exatamente em virtude da pandemia", disse o general. Em mais de uma ocasião, o ministro atuou como uma espécie de escudo de Bolsonaro e tentou abrandar o discurso sobre o "papel moderador" dos militares. "O País tem somente Três Poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, que têm de estar harmônicos e independentes."

"Reitero que não enviei ameaça alguma, não me comunico com presidente dos Poderes por intermédio de interlocutores. No mesmo dia, ainda pela manhã, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, confirmou publicamente que não houve esse episódio", afirmou Braga Netto na audiência pública.