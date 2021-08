CCJ dá aval para projeto de privatização da Carris

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou parecer favorável ao projeto de privatização da Carris. Com isso, deu aval para que o texto siga para apreciação dos vereadores. A matéria, porém, ainda será analisada pelas comissões de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul (Cefor) e de Urbanização, Transportes e Habitação (Cuthab) antes de ser propriamente debatida e votada pelos parlamentares em plenário.

Contudo, essas comissões não têm caráter terminativo - elas fornecem pareceres analíticos que podem ser considerados pelos vereadores para basearem suas escolhas e têm a prerrogativa de inclusive realizarem chamamentos públicos para o debate dos projetos.

Na CCJ, apenas o vereador Leonel Radde (PT) votou contra o parecer emitido pelo relator, Felipe Camozzato (Novo). Mauro Pinheiro (PL), Nádia Gerhard (DEM) e Ramiro Rosário (PSDB) votaram a favor. Claudio Janta (SD) e Pedro Ruas (PSOL) estavam ausentes.

O relatório é amparado também sob o olhar da Procuradoria-Geral da Câmara, que entende a matéria como "de interesse local e se encontra em conformidade com o disposto na Constituição Federal".

O prefeito Sebastião Melo (MDB) já pode pedir regime de urgência para o projeto, visto que tramita há mais de 45 dias no legislativo. Caso isso ocorra, as análises pelas demais comissões ficam dispensadas e o texto segue direto para votação dos vereadores, com prioridade na ordem do dia.

O texto propõe a desestatização da Companhia Carris Porto-Alegrense. Não define, contudo, o modelo em que se daria esta desestatização. "O texto não determina a privatização. O modelo não está definido no projeto. Ele autoriza o governo a fazer a desestatização, se desfazer dos ativos e definir a modelagem, que pode ser tanto uma privatização completa, quanto parcial, liquidação, licitação das linhas e venda de parte do patrimônio. Existem varias diferentes alternativas", explica Camozzato, relator do projeto na CCJ.

De acordo com o primeiro e único parágrafo do projeto, "o Poder Executivo fica autorizado a alienar ou transferir, total ou parcialmente, a sociedade, os seus ativos, a participação societária, direta ou indireta, inclusive o controle acionário, transformar, fundir, cindir, incorporar, liquidar, dissolver, extinguir ou desativar, parcial ou totalmente, a companhia".