Após convite, Bolsonaro e ministros participam da Operação Formosa

O presidente da República, Jair Bolsonaro, e uma comitiva de ministros participam na manhã desta segunda-feira (16) da Operação Formosa, um treinamento militar que ocorre anualmente na cidade goiana de mesmo nome. O convite para o evento foi entregue ao chefe do Planalto após um desfile de blindados na Praça dos Três Poderes na última terça-feira (10). O ato foi lido como uma pressão sobre o Congresso Nacional para aprovar a adoção do voto impresso, gerando forte crítica da oposição e até mesmo de setores da base governista. A proposta do governo foi votada no mesmo dia do desfile militar e acabou derrotada no Parlamento.

Apesar da participação do presidente no evento estar prevista desde a entrega do convite, a sua ida a Formosa não consta da agenda oficial desta segunda-feira.

Durante a Operação, organizada pelas Forças Armadas, Bolsonaro e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, chegaram a dar um tiro de artilharia.

Os dois não usavam máscaras de proteção contra a Covid-19.

Também estão presentes no evento o ministro da Defesa, Walter Braga Netto; do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno; da Saúde, Marcelo Queiroga; e do Turismo, Gilson Machado.

Ainda marcam presença os comandantes das três forças: Almir Garnier Santos, da Marinha, Paulo Sérgio, do Exército, e Carlos de Almeida Baptista Junior, da Aeronáutica.