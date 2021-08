Bolsonaro quer afastar ministros do Supremo

O presidente Jair Bolsonaro anunciou, no sábado, nas redes sociais, que vai apresentar ao Senado, nesta semana, pedido de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, sob o argumento de que os dois magistrados "extrapolam com atos os limites constitucionais". A decisão de Bolsonaro foi tomada logo após ele ser informado que Barroso convidou o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) para um encontro reservado em sua casa, na terça-feira.

A portas fechadas, Bolsonaro teria avaliado que Mourão tem feito "dobradinha" com Barroso - que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - e com outros ministros do Supremo, participando de uma "conspiração" para derrubá-lo. O ministro do STF chamou Mourão para uma conversa, no entanto, porque estava preocupado com a escalada de tensão entre os Poderes e queria saber se, de fato, havia risco de ruptura institucional no País.

Alvo de xingamentos e perplexo com declarações de Bolsonaro, repetidas pelo ministro da Defesa, Walter Braga Netto, segundo as quais não haveria eleições em 2022 sem voto impresso no País, Barroso procurava entender a posição das Forças Armadas na crise. O encontro ocorreu no mesmo dia em que houve um desfile de blindados na Praça dos Três Poderes, fato visto como afronta pela Câmara dos Deputados que, horas depois, derrubou a proposta de voto impresso, bandeira de Bolsonaro.

Acuado pelo Supremo, que abriu mais uma investigação contra suas ações na quinta-feira, por vazamento de inquérito sigiloso da Polícia Federal sobre tentativa de invasão no sistema do TSE, Bolsonaro tenta reagir com uma ofensiva contra o Judiciário.

Alexandre de Moraes é o ministro que mandou prender, na sexta-feira, o ex-deputado Roberto Jefferson, aliado de Bolsonaro e presidente do PTB, acusado de divulgar mensagens com o intuito de "tumultuar, dificultar, frustrar ou impedir o processo eleitoral, com ataques institucionais ao TSE e ao seu presidente". Além disso, o ministro autorizou a inclusão de Bolsonaro no inquérito das fake news. Barroso, por sua vez, é classificado por Bolsonaro como o ministro responsável por promover uma "guinada" na comissão da Câmara que analisava o voto impresso para derrotar o governo. E Mourão, no diagnóstico do presidente, virou um "traidor". O vice tem sido escanteado por Bolsonaro há tempos e passou a não chamá-lo para reuniões ministeriais.

Bolsonaro observou, em conversa com dois ministros, que o vice se juntou ao "inimigo". Está convencido de que ele quer construir a estratégia do seu impeachment. "Todos sabem das consequências, internas e externas, de uma ruptura institucional, a qual não provocamos ou desejamos", escreveu Bolsonaro no Twitter, numa referência indireta ao diálogo entre Mourão e Barroso. Sem citar a palavra impeachment, abriu a mensagem anunciando o pedido de processo no Senado. "Na próxima semana, levarei ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), um pedido para que instaure um processo sobre ambos, de acordo com o art. 52 da Constituição Federal."