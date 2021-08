Prefeitura de Porto Alegre realiza seminário para alinhar gestão

A prefeitura da Capital realizou na manhã e tarde deste sábado (14) o Seminário de Gestão “Mais Porto Alegre”, no auditório da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), prédio 40. O evento, em formato híbrido (presencial e on-line), teve a audiência de cerca de 500 pessoas e foi o primeiro seminário interno organizado pela atual gestão, com a coordenação do Gabinete de Comunicação Social (GCS). O objetivo da reunião foi alinhar a estratégia, valorizar as boas práticas e reforçar a necessidade de promover as entregas que a população espera dos gestores municipais. Na ocasião, foi apresentada a nova marca de governo: Prefeitura de Porto Alegre – Mais Cidade, Mais Vida.

A programação foi dividida conforme os quatro eixos da gestão (Gestão, Serviços Públicos, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social) e contou com falas de todos os secretários e responsáveis pelos órgãos indiretos, que apresentaram suas entregas nos seis primeiros meses e ações futuras de governo. O prefeito fez uma reflexão sobre as entregas do governo, agradecendo a parceria dos vereadores, e elencou os desafios a serem enfrentados.

“Respeitamos as gestões anteriores, mas nosso governo veio pra fazer diferente. Vamos mudar, mas não por decreto e, sim, pelo diálogo e convencimento. Foi para isso que o povo nos escolheu neste momento tão difícil. Fomos eleitos para sermos os timoneiros da retomada econômica de nossa cidade, para mudar o que tem que ser mudado. Esses seis meses já sinalizam que estamos no rumo”, destacou.