Márcio Bins Ely teme debate fragmentado do Plano Diretor

O presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Márcio Bins Ely (PDT), considera "temerária" a discussão fragmentada sobre o Plano Diretor da cidade. O governo do prefeito Sebastião Melo (MDB) deve enviar ao Legislativo ainda neste mês uma proposta de revisão das regras de edificação somente para o Centro Histórico. A alteração de outros tópicos relacionados à revisão do plano deve acontecer futuramente.

"Considero temerária essa forma fatiada de debater o Plano Diretor, porque estamos com esse debate um pouco atrasado", pondera Bins Ely. E complementa: "Porto Alegre precisa ter coragem de enfrentar esse debate, porque ele não acontece de um dia para o outro. Vamos levar uns dois anos nessa discussão. São oito regiões de planejamento, mais a região das ilhas".

O vereador - que se diz um representante dos interesses do mercado imobiliário - também acredita que o Plano Diretor deve apostar em prédios mais altos nas regiões centrais, com o objetivo de adensar os bairros que já possuem serviços públicos estruturados, como hospitais, escolas, etc. Para ele, é mais vantajoso aumentar o tamanho dos prédios nos bairros centrais do que a prefeitura levar infraestrutura urbana e serviços públicos para novos loteamentos e condomínios em bairros afastados.

Nesta entrevista ao Jornal do Comércio, Márcio Bins Ely prevê colocar em votação ainda neste mês o projeto do Executivo que cancela o reajuste do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU.) Também defende mudanças nas regras de interação da população no Orçamento Participativo (OP).

Jornal do Comércio - A prefeitura pretende enviar ainda neste mês um projeto de revisão do Plano Diretor para o Centro Histórico, com o objetivo de revitalizá-lo. Mais tarde, pretende debater outros pontos do plano. Como avalia essa discussão do Plano Diretor por etapas?

Márcio Bins Ely - Considero temerária essa forma fatiada de debater o Plano Diretor, porque estamos com esse debate um pouco atrasado. Acredito que temos que virar a cidade de frente para o Guaíba. Creio que algumas questões já estão superadas, como a altura (dos prédios). Precisamos ter uma cidade mais arrojada. Não vamos transformar Porto Alegre em uma Dubai, nem em uma Nova York. Vamos buscar inspiração, de repente, em Curitiba, que é uma capital próxima, com algumas características parecidas. Não queremos transformar Porto Alegre em uma São Paulo. Mas as pessoas têm direito ao acesso aos serviços públicos de qualidade e, quanto mais a gente espalha a cidade, mais longe as pessoas vão morar, mais difícil fica de prover os serviços públicos. As pessoas precisam ter, perto das suas moradias, um posto de saúde, uma escola, uma creche, uma praça...

JC - O senhor concorda com a tese do adensamento da cidade...

Bins Ely - Às vezes, as pessoas falam: "ah, agora tem 1.600 unidades habitacionais sendo construídas (na periferia da cidade)". Mas os moradores desses lugares têm que ficar quanto tempo dentro de um ônibus para ter acesso ao serviço público? Com o colapso do transporte coletivo, queriam que a passagem subisse para R$ 5,20. Quem aguenta isso? Além do mais, onde estão concentrados os serviços públicos? Na área de ocupação intensiva da cidade, nos bairros mais centrais. Hoje, os maiores empreendimentos imobiliários estão na metade sul de Porto Alegre, que é uma área de ocupação rarefeita da cidade. O maior número de construções de unidades habitacionais, via loteamentos e condomínios, ocorre nesses vazios urbanos, porque é mais barato construir lá. O problema é que os serviços públicos não chegam nessas regiões. Então, precisamos debater de maneira franca, aberta, construtiva... Estamos em um bom rumo, especialmente pela forma como se estabelece o diálogo entre o Legislativo e o Executivo...

JC - O adensamento da cidade pode oferecer uma solução à preservação das áreas verdes da cidade, à medida que atrai a atenção do mercado imobiliário para a região central, diminuindo a pressão sobre as áreas verdes, normalmente localizadas em bairros afastados?

Bins Ely - Em primeiro lugar, temos que combater o clandestino, o irregular, a invasão, o autoproduzido. É melhor que as regiões se organizem dentro de um conceito legal, de ocupação razoável do espaço urbano, do que permitir uma invasão. O clandestino gera a deterioração do meio ambiente, porque, onde as pessoas se aglomeram desordenadamente, nenhum conceito é respeitado, desde a largura das ruas, os atestados de lotes, o tamanho dos quarteirões, a reserva de espaço para um posto de saúde, uma escola, uma creche etc. As pessoas se amontoam, aí uma ambulância não consegue entrar nesses locais, o camburão da polícia também não, o bombeiro a mesma coisa. Então, precisamos primar por uma cidade minimamente organizada, com qualidade de vida, esgoto, água, luz, calçamento, transporte público, de uma forma em que as pessoas possam ter acesso aos serviços públicos com uma proximidade mínima...

JC - A verticalização seria uma solução para isso e, ao mesmo tempo, para o meio ambiente?

Bins Ely - Talvez a verticalização seja um bom início de debate. Mas outras situações também precisam ser superadas, com inteligência, com alternativa. Temos alguns bons exemplos em Porto Alegre, onde conseguimos equalizar a preservação do patrimônio cultural edificado e a permissão para edificações que viabilizam economicamente um empreendimento. Por exemplo, é algo incompreensível convivermos com o Quarto Distrito degradado, em uma região que, subindo três quadras, encontramos a rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, que é o metro quadrado mais caro de Porto Alegre. Então, é inadmissível que uma região com vista para o rio, próxima ao aeroporto, ao Centro, à rodoviária, às principais saídas da cidade, esteja nesta situação. É necessária uma intervenção urbana mínima de valorização do espaço urbano. São coisas que precisamos superar através da legislação, construir alternativas que nos permitam fazer algo razoável.

JC - O senhor pretende encaminhar esse debate?

Bins Ely - Essa é uma pauta que vamos enfrentar aqui, doa a quem doer. Eu me considero um representante do mercado imobiliário. Fui reeleito agora, pela terceira vez, para a presidência do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Com muito orgulho, represento a cadeia produtiva da construção civil, que, na minha opinião, é uma maneira de ajudar as pessoas a ter qualidade de vida. De qualquer forma, Porto Alegre precisa ter coragem para enfrentar o debate sobre o Plano Diretor. Isso não acontece de um dia para o outro. Vamos levar uns dois anos nessa discussão. São oito regiões de planejamento, mais a região das ilhas. As pessoas querem se manifestar, muitas contribuem com sugestões, algumas são aceitas, outras não. Depois dessa rodada com as oito regiões, se reúne o conselho do Plano Diretor. Depois, o Executivo faz uma última revisão e, aí sim, manda (o projeto) para a Câmara. Os vereadores contribuem com os debates. Então, é um processo longo, não é de hoje para amanhã, por isso, precisamos urgentemente começar a debater esse tema.

JC - Como é a relação com o Executivo?

Bins Ely - Há o protagonismo de um prefeito (Sebastião Melo) participativo, atuante, que mostra a que veio, que vem pautando as prioridades do Executivo e fazendo com que elas se concretizem, através da alteração da legislação. A nós, do Legislativo, cabe produzir o debate de forma isenta, oferecendo a oportunidade para o contraditório, que é o que estamos fazendo, mesmo que isso nos renda algumas críticas. Estou trabalhando com isenção, que é o que me compete enquanto presidente da Câmara, mesmo que algumas vezes eu vote contra os encaminhamentos do governo, como foi o caso da reforma da Previdência, em que o PDT votou contra.

JC - O último prefeito a destinar recursos significativos ao Orçamento Participativo (OP) foi José Fortunati, que, na época, estava filiado ao PDT. Na gestão do ex-prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB), o OP foi esvaziado. Melo ainda não anunciou qual será sua postura em relação ao tema. O que pensa sobre isso?

Bins Ely - O Orçamento Participativo é muito importante, muito relevante. É um momento em que as comunidades se organizam para elencar suas prioridades. Ao mesmo tempo, é uma maneira de levar o poder público a conversar com a comunidade, é uma forma inteligente de ouvir o anseio da comunidade. Mas é necessário algum regramento, alguma lógica de execução (das obras escolhidas pelas comunidades), para que não haja um aparelhamento, para não criar falsas expectativas. Temos que evitar que os amigos do rei recebam as demandas, enquanto os que não são não recebem. Creio que, infelizmente, o OP foi meio deturpado ao longo do tempo. Mas acho oportuno e importante que a população possa manifestar suas preferências sobre um percentual (do orçamento). É um mecanismo importante. A cidade amadureceu a partir de construções coletivas sobre investimentos, mas há que se ter um regramento, uma previsão. O orçamento do município, primeiro, tem um Plano Plurianual; depois, a Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO); e finalmente a Lei Orçamentária Anual (LOA). Então, existe um planejamento não só de um ano para o outro, mas também dos próximos quatro anos. Existe um planejamento mínimo, em que a cidade dialoga com o que está previsto e com o que é realizado. Temos que fazer um debate franco sobre a estrutura de representação do Orçamento Participativo e a destinação de alguns recursos da cidade.

JC - Acredita que esse debate deva acontecer no governo Melo?

Bins Ely - Acredito que sim, porque o prefeito Melo, que foi vice do nosso governo, quando Fortunati era o prefeito, sempre teve uma participação bem propositiva (no OP).

JC - Como avalia os trabalhos da Câmara da Capital neste primeiro semestre?

Bins Ely - A Câmara hoje possui 18 bancadas, sendo muitas delas compostas de apenas um vereador. Há bancadas com dois vereadores. Mas as maiores, atualmente, só têm quatro vereadores. Isso é uma característica nova no Legislativo municipal. Por exemplo, no meu primeiro mandato, o PT tinha nove vereadores; o PDT tinha sete; o MDB chegou a ter cinco. Então, hoje a Câmara tem um retrato mais personalizado, o vereador incorpora o partido.

JC - E isso acaba dificultando a construção de consensos?

Bins Ely - A gente tem enfrentado muita judicialização, mas também temos conseguido encaminhar os trabalhos a bom termo. A pauta do governo (no primeiro semestre) foi praticamente vencida.

JC - Vários projetos polêmicos passaram, como a quebra do monopólio da Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa) e a reforma da Previdência. Ao mesmo tempo, devido à pandemia, a interação da sociedade foi quase que completamente virtual. Acredita que a população conseguiu participar satisfatoriamente da discussão?

Bins Ely - Em especial na questão da Previdência, houve uma visibilidade até maior (com a participação virtual), porque, além de a matéria ter sido votada em dois turnos, houve mobilização da sociedade, tanto dos que tinham interesse que fosse aprovada quanto dos que eram contra. Então, houve um interesse na participação que extrapolou até a nossa capacidade. Foi um debate acalorado, mas chegamos a um bom termo, concluindo-o em um semestre, logo no início da legislatura. Aliás, o fato de o prefeito ter assumido em janeiro e já conseguido uma intervenção dessa magnitude mostra que ele veio para fazer a diferença. É um prefeito que construiu uma base com diálogo, construiu uma maioria e vai estar respaldado democraticamente pelo voto.

JC - O que deve ser prioridade na Câmara no segundo semestre?

Bins Ely - Um projeto importante é a revogação das atualizações do IPTU. É uma promessa de campanha do prefeito, que queremos priorizar. Quero botar na pauta ainda em agosto. Inclusive, deve ter uma audiência sobre tema neste mês.

JC - O que foi adotado na pandemia quanto a procedimentos virtuais que deve ser mantido?

Bins Ely - Iniciamos o ano com a capacidade de realização de audiências públicas para até 300 pessoas nas salas virtuais. Agora compramos uma licença para 1 mil. Hoje temos uma capacidade online maior do que a presencial. Nosso maior auditório tem capacidade para 280 pessoas, se fosse permitida a capacidade máxima de ocupação. Mas, na pandemia, nossa capacidade presencial é de apenas 80 pessoas. Então, a participação virtual e o modelo híbrido (presencial e virtual) devem se tornar permanente.