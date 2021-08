'Prisão de Jefferson é tentativa de censura contra liberdade de opinião', diz PTB

O Diretório Nacional do PTB emitiu uma nota, no final da manhã desta sexta-feira (13), demonstrando "incredulidade'' com a prisão do presidente nacional da sigla, Roberto Jefferson. De acordo com a nota, a prisão demonstra uma "tentativa de censurar o presidente da legenda, impedindo-o de exercer seu direito à liberdade de opinião e expressão por meio das redes sociais".

O PTB alega que foi "surpreendido" no que classificou como "medida arbitrária orquestrada" do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. "Este é mais um triste capítulo da perseguição aos conservadores", repudiou. "Nosso partido espera que a justiça veja o quão absurda é este encarceramento". Ao final da nota, o partido afirma que aguarda os desdobramentos futuros acerca das medidas a serem tomadas pela Justiça.

Nesta manhã, a Polícia Federal prendeu Jefferson. O mandado é de prisão preventiva, no qual não há prazo estipulado para acabar e a autorização partiu de Moraes. O ex-deputado foi preso no âmbito da investigação sobre suposta organização criminosa, "de forte atuação digital, com a nítida finalidade de atentar contra a Democracia e o Estado de Direito" - o chamado inquérito das milícias digitais, aberto em julho.