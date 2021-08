Ministro do Turismo recebe ofício para recuperação do Mercado Público

O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, foi recebido na manhã desta sexta-feira (13), pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB). Em visita ao Mercado Público, o prefeito entregou ofício com pedido de recursos federais para conclusão da obra de recuperação do segundo andar.

"Reabrir o segundo piso do Mercado Público com segurança é uma das nossas prioridades. Já estamos avançando em parcerias e vamos seguir o diálogo com o governo federal para tentar construir um aporte de recursos", afirmou Melo.

Após o último incêndio, em 2013, já foram investidos no reparo do Mercado Público R$ 9 milhões do Fundo Monumenta, R$ 6 milhões do seguro e, recentemente, foi firmada parceria com a empresa Multiplan, que aportará R$ 6 milhões na estrutura elétrica. Os recursos, no entanto, são insuficientes para a conclusão da reforma estrutural. A estimativa para conclusão é de R$ 11,5 milhões para intervenções no telhado, esgoto, refrigeração, placa anti-chamas, banheiros públicos, casa de máquinas e piso.

"Viemos com a determinação de ajudar a recuperar o turismo. O Mercado Público é um equipamento importantíssimo e nós vamos fazer o que for possível", disse o ministro, que ainda percorreu ruas do Centro Histórico com o prefeito e a comitiva, passando pela Borges de Medeiros e pela Rua dos Andradas.

Acompanharam a visita o senador Luiz Carlos Heinze, os deputados federais Osmar Terra, Bibo Nunes e, do Rio de Janeiro, Hélio Lopes, o vereador Pablo Melo, além de secretários municipais e os presidentes da Associação dos Permissionários do Mercado Público, Adriana Kauer, e dos sindicatos de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região, Henry Chmelnitsky, de Hotéis de Porto Alegre, Carlos Henrique Schmidt, dos Lojistas, Paulo Kruse.