Luciana Genro pede que TCE faça auditoria em curso técnico da Brigada Militar

A deputada estadual Luciana Genro (PSOL) entregou ao procurador-geral do Ministério Público (MP) de Contas, Geraldo Da Camino, um conjunto de denúncias envolvendo indícios de irregularidades no Curso Técnico de Segurança Pública (CTSP) da Brigada Militar. A deputada solicitou que o MP de Contas encaminhe um pedido de auditoria ao Tribunal de Contas do Estado (TCE). Da Camino se comprometeu a despachar até sexta-feira.

O concurso interno destinado a promover soldados a sargentos vem sendo alvo de questionamentos, que, conforme a parlamentar, resultaram no afastamento de pelo menos dois policiais. Todas as denúncias foram entregues por Luciana Genro com documentos que indicam as suspeitas de fraudes, além de um anexo com 689 páginas de listas e documentações relativas ao CTSP.

Dentre os casos levantados pela deputada, estão o preenchimento prévio do cartão-resposta em duas salas onde o concurso foi feito; a classificação por três vezes de uma mesma candidata, com notas diferentes; a participação de um candidato que não teria feito a prova, por estar em escala de serviço na mesma data; a suspeita de que uma candidata teria auxiliado no tratamento de dados relativos às notas da prova, tendo levado inclusive ao afastamento desta policial de suas atividades; e a alteração de dados em republicação da classificação geral, com exclusão do nome de um candidato, acréscimo de três novos nomes e alteração de dados de suas postulantes.

"Um processo seletivo desse porte, que atinge milhares de servidores militares, precisa ter rigor absoluto quanto à segurança dos dados por ele tratados. Os indícios trazidos são graves. Quando analisados em conjunto, podem colocar sob suspeita a lisura do certame, razão pela qual precisam ser imediatamente averiguados", sustentou Luciana Genro.