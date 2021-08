Famurs lança campanha sobre volta às aulas

Com o slogan "A vida é feita de recomeços. Nada substitui a presença do aluno e seu professor em sala de aula", a Famurs lançou nesta quinta-feira (12) uma campanha para retorno presencial das aulas em todos os municípios do Rio Grande do Sul. A ação institucional tem o objetivo de valorizar a presença de alunos e professores em sala de aula e mostrar a importância do ambiente escolar.

Com o avanço da vacinação na população gaúcha, especialmente em pais, avós, professores e adolescentes com comorbidades, a Famurs entende que existe segurança suficiente para o retorno completo das aulas presenciais na rede municipal de ensino. Além disso, embora crianças possam ser infectadas com coronavírus, evidências científicas apontam que elas não são vetores relevantes da covid-19.

O presidente da Famurs e prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto (PP), destacou que todo o cuidado com prevenção, distanciamento e cumprimento dos protocolos deverão ser respeitados, para que a volta às aulas seja feita com responsabilidade e segurança.

A entidade levantou dados da Unesco e Unicef que destacam que há um maior risco de abandono e evasão escolar, especialmente dos estudantes mais vulneráveis, e há prejuízos a saúde mental, levando a um aumento de 18% os sintomas depressivos, fazendo com que estudantes se mostrarem mais irritados, ansiosos ou tristes.

A Famurs também apontou estudo do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), revelando que as consequências da pandemia sobre a saúde de crianças e adolescentes no Brasil, assim como em outros países na América Latina, têm potencial muito mais negativo do que vem sendo relatado em países da Europa e América do Norte.

As restrições da pandemia também apontaram uma queda na adesão ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e um aumento na preocupação com o desempenho na prova. A pesquisa Juventudes e a Pandemia, feita pelo Conselho Nacional da Juventude (Conjuve) com 68 mil jovens de 15 a 29 anos, indicou que 7 em cada 10 jovens (74%) afirmaram que se sentem despreparados para fazer o Enem, um percentual maior que no ano anterior (56%).

Os dados também indicam que quase 6 em cada 10 (57%) dizem que já pensaram em desistir da prova.

A pesquisa também apresenta que o percentual de jovens que já pensaram em desistir de estudar durante a pandemia cresceu de 28%, em 2020, para 43% em 2021. A maioria se concentra na faixa dos 18 aos 24 anos (49%). Entre os motivos, 21% afirmaram que pararam por questões financeiras e 14% por dificuldade no acesso ao ensino remoto.