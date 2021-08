Bolsonaro se encontra com presidente da Funai e lideranças indígenas

O presidente Jair Bolsonaro se encontrou com lideranças indígenas de diferentes etnias e com o presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Marcelo Augusto Xavier da Silva, na manhã desta quinta-feira (12) no Palácio do Planalto. Dentre os temas abordados, foi discutido o desenvolvimento de atividades produtivas em reservas indígenas. Ao cumprimentar os indígenas, que estavam na frente do Palácio do Planalto, Bolsonaro afirmou que seu trabalho é ajudá-los e "dar um norte para que vocês possam realmente produzir". "O Brasil todo quer isso", reforçou.

Em discurso, o chefe do Executivo reforçou a autonomia e o protagonismo indígena no País. Bolsonaro disse que o Parlamento está alinhado para que as vontades dos índios sejam alcançadas com foco na liberdade e no incentivo à produção nas terras. "É vocês fazerem dentro da terra de vocês o que o fazendeiro faz na fazenda vizinha", ilustrou o presidente.

Segundo Bolsonaro, o objetivo, tanto dele quanto do Parlamento, é que a população indígena cresça e mostre seu valor para o País. O presidente, no entanto, lamentou que a legislação impeça que isso ocorra. "Algumas etnias já fazem isso, mas a grande maioria ainda está presa a uma legislação que deve ser mudada", pontuou.

Em junho, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara concluiu a votação de projeto de lei que afrouxa as regras de demarcação de terras indígenas. A proposta é alvo de críticas da oposição e de lideranças indígenas, principalmente pela abertura de brechas para a exploração de atividades econômicas e de impactos ambiental e social negativos, como mineração e extrativismo de madeira, por pessoas de fora das comunidades indígenas. Um dos principais defensores dessa abertura econômica em terras indígenas é o próprio Bolsonaro. Depois da CCJ, o projeto seguirá para plenário da Câmara e, se aprovado, será encaminhado para a apreciação do Senado.

No encontro com indígenas, o chefe do Executivo comentou que os índios são vistos como pessoas "não iguais a nós". "Mas eles são exatamente iguais a cada um de nós: índio quer trabalhar, quer internet, quer o progresso, quer pagar imposto".

Bolsonaro cumprimentou as pessoas e recebeu presentes, como cocares e outros acessórios indígenas. O presidente não usava máscara de proteção contra covid-19. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), acompanhou o presidente na conversa com indígenas.