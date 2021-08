Federasul discute processo de privatização da Corsan

O Tá na Mesa, palestra virtual organizada pela Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), discutiu a privatização da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) e a regionalização dos serviços de água e esgoto. O procurador do Estado Juliano Heinen explanou as medidas previstas pelo novo Marco Legal do Saneamento Básico. Ele também contestou algumas interpretações sobre a lei. Por exemplo, o entendimento de que é o município quem deve cumprir as metas e não as companhias estatais; e de que a tarifa de água e esgoto não vai aumentar.