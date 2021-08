Bolsonaro não reconhece derrota

Mesmo após a Câmara derrubar a PEC do Voto Impresso, já na quarta-feira (11) cedo, o presidente Jair Bolsonaro (foto), disse que a votação foi dividida, o que, segundo ele, mostra que metade dos parlamentares não confia na lisura das urnas eletrônicas. Apesar de ter dito ao presidente da Câmara que aceitaria o resultado do plenário, Bolsonaro afirmou que vai exercer o seu direito de liberdade de expressão e que vai continuar buscando maneiras de aperfeiçoar o processo.

Centrão dividiu votos

O Centrão, o grande aliado do governo, dividindo votos, deu uma boa contribuição para a derrota de Bolsonaro e o sepultamento do voto impresso na votação da Câmara dos Deputados, na noite de terça-feira (10). Foi considerada, por parlamentares da oposição, a maior derrota política do presidente desde o início do mandato. Já os bolsonaristas não entendem assim. Seis partidos conhecidos como integrantes do Centrão (Progressistas, PL, PTB, Republicanos, Avante e Pros), não garantiram os votos prometidos e necessários para a aprovação da matéria. Além disso, 27 ausências contribuíram para o resultado.

Voto impresso, 'questão de tempo'

O deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT), que votou favorável ao voto impresso, fez para o Repórter Brasília, uma rápida análise da situação. Para esta eleição, na visão do parlamentar pedetista, "o voto impresso acabou. Isso não quer dizer que morreu a ideia. A minha percepção é que mais cedo ou mais tarde, o Brasil vai implantar o voto impresso, é uma questão de tempo".

Bolsonaro contaminou o debate

Na verdade, segundo Pompeo de Mattos, "a postura do Bolsonaro contaminou o debate do voto impresso. Contaminou um debate que é meramente técnico".

Tanques: a cereja do bolo

Na opinião do parlamentar, "os tanques na Praça dos Três Poderes para entrega do convite pela Marinha ao presidente foram enormemente prejudiciais votação. Ele errou em todos os pontos, e essa presença dos tanques foi a cereja do bolo para atrapalhar a votação. Até quem queria votar a favor, ficou constrangido em votar a favor. Votei com a coerência histórica do PDT", concluiu o deputado gaúcho.

Tucanos divididos

O PSDB, que fechou questão contra a PEC, teve 14 votos favoráveis, de um total de 32 da bancada. Doze tucanos foram contrários ao voto impresso. O deputado Aécio Neves (MG), mineiramente, se absteve. Os tucanos gaúchos Lucas Redecker e Daniel Trzeciak votaram favorável ao voto impresso. Segundo Lucas Redecker, "desde 2014 que o PSDB vem sendo protagonista desta pauta do voto auditável, a partir da disputa Dilma (Rousseff, PT) e Aécio". Argumenta o parlamentar: "Nós chegamos num momento em que tivemos a oportunidade, no plenário da Câmara, de resgatar essa pauta debatida pelo PSDB, de uma forma diferente. Eu confio no sistema eleitoral, concorri a cinco eleições, perdi duas e ganhei três, acho que quando perdi, deveria ter perdido. Enfim, mas não tenho contrariedade em termos mais transparência no sistema eleitoral".