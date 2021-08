Montserrat Martins entrega cargo após filiação de Maroni ao PV

Depois de a executiva estadual do PV gaúcho aprovar a entrada do deputado estadual Rodrigo Maroni na legenda, quadros históricos do partido deixaram seus cargos na direção do partido - demonstrando o racha que a entrada do parlamentar causou dentro da sigla. Um deles foi Montserrat Martins, que concorreu à prefeitura de Porto Alegre na eleição de 2020. "Diante da aceitação (por maioria simples) da executiva do PV ao ingresso do deputado estadual Rodrigo Maroni no Partido Verde, comunico meu desligamento desse órgão partidário. A atuação desse deputado rebaixa o nível da política, como ficou evidente nos debates dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre em 2020", justificou Montserrat, em nota terça-feira (10).

O ingresso de Maroni foi aprovado pela direção do PV gaúcho por nove votos a quatro. Nas suas redes sociais, o deputado se lançou como pré-candidato ao governo em 2022. "Estou muito contente de representar o PV em 2022, nas eleições para governador. Obrigado ao presidente nacional, (José Luiz) Pena; ao presidente estadual, Márcio Souza; e aos ativistas e militância do Partido Verde pelo convite", escreveu no Facebook. O parlamentar, cuja principal bandeira é a defesa dos animais, já passou pelo PT, PSOL, PCdoB, PR, Podemos, Pros, PMB e agora PV. Na eleição do ano passado, concorreu à prefeitura da Capital pelo Pros. Sua participação nos debates ficou conhecida pelos ataques pessoais à segunda colocada no pleito, Manuela d'Ávila (PCdoB) - com quem ele já teve uma relação afetiva.

"Estarei ao lado de todos que não concordam com esse ingresso, pois sua passagem pelo PV certamente será transitória, já que o mesmo é conhecido pela falta de propostas e de compromissos verdadeiros com as causas ambientais e sociais, além da absoluta falta de seriedade e respeito, evidenciada nos debates e na sua forma de fazer política", criticou Montserrat.

A Rede Sustentabilidade do RS divulgou nota de apoio a Montserrat. "Queremos parabenizar a postura do ex-candidato à prefeitura de Porto Alegre, senhor Montserrat Martins, pela coerência com uma política de propósito público, transparente, ético, honesto e sobretudo sustentável", diz nota assinada pelo coordenador estadual de organização da Rede, André Costa.

"O que me levou ao PV foi uma questão programática. Montserrat já havia me convidado a entrar na Rede, em outro momento. Tenho fotos e mensagens disso. Me surpreendeu essa postura", afirmou Maroni sobre a repercussão de sua filiação ao PV.