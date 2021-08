Deputados gaúchos aprovam contratação emergencial para saúde e assistência social

Os deputados estaduais aprovaram, na sessão híbrida desta terça-feira (10) da Assembleia Legislativa, a contratação emergencial e temporária de 42 servidores para a Fundação de Proteção Especial (FPE) e a Secretaria Estadual de Saúde (SES). Essas matérias, junto com outra que pedia autorização para o Estado assumir um trecho da rodovia BRS 470, estavam trancando a pauta do Parlamento, porque o prazo e tramitação em regime de urgência havia vencido. Embora ninguém tenha votado contra às contratações para a FPE, o tema fez vários parlamentares se pronunciarem na tribuna ou virtualmente.

O projeto pedia autorização para a contratação emergencial - por um ano - de três enfermeiros e quatro técnicos em enfermagem para o quadro de empregados da FPE. Os contratos temporários buscam atender uma decisão judicial que condenou a instituição a contratar mais profissionais da saúde. A instituição acolhe crianças e adolescentes afastados das famílias, devido ao abandono, abusos, maus tratos, negligência ou violência.

Embora a matéria tenha sido aprovada com 50 votos favoráveis e nenhum contrário, alguns deputados cobraram do governo uma melhor gestão da entidade. Um deles foi o líder da bancada do Novo, Giuseppe Riesgo, que visitou a FPE recentemente, junto com o colega de bancada, Fábio Ostermann.

Riesgo observou que, embora a Fundação possua mais de 700 servidores para atender 258 abrigados, não possui técnicos de enfermagem e enfermeiros suficientes para atuar no abrigo Cônego Paulo de Nadal - onde atuarão os sete contratados. Do total de funcionários do quadro, apenas oito são enfermeiros.

"Espanta a ineficiência da FPE, que possui um orçamento anual de aproximadamente R$ 140 milhões, o que dá uma média de R$ 540 mil por abrigado. A título de comparação, a prefeitura de Porto Alegre possui convênios com organizações sociais sem fins lucrativos para a manutenção de abrigos. Em alguns casos, o custo operacional chega a ser 10 vezes menor. Portanto, defendemos a construção de parcerias com entidades para aumentar a eficiência da FPE e melhorar o serviço prestado", ponderou o parlamentar.

Sofia Cavedon (PT) - que lamentou que as contratações fossem emergenciais, não para compor o quadro - disse que a qualidade do serviço prestado pela FPE diminuiu com as terceirizações na instituição. "Por exemplo, a Clínica Libertad, que é um escândalo. O sócio dela foi assassinado na mesma época em que foi contratada. Era uma clínica lá de canoas, que montou uns galpões ali perto do aeroporto, com atendimento às pessoas com deficiência. Tivemos muitas denúncias na gestão e no atendimento dessa gurizada", citou Sofia - acrescentando que "essa clínica piorou muito o atendimento que era prestado nas casas da Fundação de Proteção".

Na mesma sessão, também foi aprovada a contratação emergencial - por um ano - de 35 profissionais, que irão atuar em vários órgãos da SES - que, durante a pandemia de coronavírus no Rio Grande do Sul, teve que ampliar a oferta por atendimento médico, exames laboratoriais, compilação de dados sobre a Covid-19 etc. As vagas são para especialistas nas áreas da Administração, Biologia, Enfermagem, Estatística, Farmácia e Contabilidade.