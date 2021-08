Corsan pode investir até R$ 18 bi, prevê Carvalho

O diretor da Associação dos Engenheiros da Corsan (Aeco), Eduardo Carvalho, estima que a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) possui capacidade de investimento de R$ 12 bilhões a R$ 18 bilhões até 2033. A estimativa leva em conta o superávit da companhia, investimentos previstos nas Parcerias Público-Privadas (PPPs), financiamentos em bancos públicos e privados, captação de recursos através da abertura de capital, entre outras possibilidades.

O governo Eduardo Leite (PSDB) calcula que seja necessário cerca de R$ 10 bilhões na próxima década, para atingir as metas previstas pelo Marco Legal do Saneamento Básico. Entre os objetivos fixados pelo marco, estão 90% de esgoto tratado e 99% no fornecimento de água potável. A Corsan atende 317 municípios gaúchos e emprega diretamente 5,6 mil pessoas.

Conforme o diretor da Aeca, a meta do fornecimento de água já é uma realidade nas cidades atendidas pela estatal. Quanto ao esgoto, Carvalho sustenta que a meta "está absolutamente dentro da capacidade financeira e de execução da Corsan e as suas parcerias público-privadas".

Nesta entrevista ao Jornal do Comércio, Eduardo Carvalho rebateu os principais argumentos do Palácio Piratini para encaminhar a privatização da Corsan - cujo projeto pedindo autorização para a venda deve ser votado neste mês na Assembleia Legislativa. Além de apresentar números sobre a capacidade de investimento da estatal, o diretor da Aesa lembrou que a companhia dá lucro, colocando anualmente cerca de R$ 70 milhões no caixa do Estado. Ele defendeu ainda a eficiência da gestão da companhia e disse que o caso da Corsan e da CEEE são completamente diferentes.

Jornal do Comércio - Por que acredita que a privatização da Corsan seria um negócio ruim para o Estado?

Eduardo Carvalho - Quando a gente pensa na Corsan, não estamos falando do Estado, propriamente dito, no sentido de que ele é provedor de serviços. Ou seja, não quer dizer que o dinheiro que o Estado arrecada em impostos deixa de ir para a saúde, educação e segurança para ir para a Corsan. Não. A Corsan cobre todos os seus custos e faz investimentos a partir da tarifa que ela cobra dos seus clientes. Ela não retira um centavo do tesouro do Estado. Pelo contrário, ela coloca dinheiro no caixa do Estado, porque dá lucro.

JC - Quanto de lucro?

Carvalho - A Corsan tem lucros sucessivos há 17 anos. Nos últimos anos, a média anual de lucro é de R$ 300 milhões. E 25% desse valor é distribuído ao acionista majoritário, que é o Estado. Por conta disso, ela entrega cerca de R$ 75 milhões por ano ao caixa do Estado. Então, é falsa a ideia de que é necessário privatizar a Corsan para estancar uma sangria. A Corsan não tira recursos de outros serviços. Ao contrário, ela rende recursos ao Estado.

JC - O governador Eduardo Leite tem dito que a Corsan pode se transformar em uma CEEE...

Carvalho - De fato, o governador diz que a Corsan pode se tornar uma nova CEEE. Mas isso é um mito. A Corsan não tem nenhuma similaridade com a CEEE. Quando foi trabalhada a ideia de privatizar a CEEE, ela tinha dívidas que somavam R$ 7 bilhões. É muito difícil salvar uma empresa com uma dívida desse tamanho. Nesse caso, se não tiver aporte do governo, vai perder a concessão. Aí tem que privatizar mesmo, porque seria complicado destinar recursos do Estado para algo dessa monta. Mas a Corsan é o contrário. Ela é superavitária, distribui dividendos para o Estado, atua em 317 municípios gaúchos. Além disso, as dívidas trabalhistas têm diminuído cada vez mais. E, para completar, o saneamento é uma titularidade constitucional dos municípios. Por isso, cada um dos 317 municípios atendidos pela Corsan tem contratos individuais. É diferente da energia elétrica, que existe uma titularidade federal, com concessão.

JC - Outro argumento usado pelo governo é que o Rio Grande do Sul tem apenas 17% de esgoto tratado. Nesse cenário, a Corsan não teria capacidade de investimentos para atingir as metas estipuladas pelo Marco Regulatório do Saneamento Básico - principalmente a de 90% de esgoto tratado. O que pensa sobre isso?

Carvalho - É outro mito dizer que os municípios atendidos pela Corsan só têm 17% de esgoto tratado. Dos 317 municípios atendidos pela Corsan, só 40 haviam contratado a companhia para prestar o serviço de tratamento do esgoto. O índice de tratamento de esgoto nessas cidades variava de 45% a 50%. O resto dos municípios mantinha contratos apenas para o fornecimento de água potável. A companhia só passou a prestar o serviço de esgoto a esses municípios há cerca de 10 anos, depois que foi aprovada a lei federal que responsabiliza as prefeituras por isso. A partir do momento que foram assinados os novos contratos (com essas prefeituras), incluindo o tratamento de esgoto, a Corsan teve que começar a prestar esse serviço do zero nessas cidades. Aí, óbvio, baixou a média de tratamento de esgoto nas cidades atendidas pela Corsan.

JC - O presidente da Corsan, Roberto Barbuti, estima que seja necessário um investimento de R$ 1 bilhão ao ano em saneamento, para o Rio Grande do Sul atingir os 90% de esgoto tratado até 2033. Inclusive, há uma auditoria que fala em R$ 10 bilhões em investimentos até 2033. A Corsan tem capacidade de investimento para expandir o tratamento de esgoto nos seus municípios?

Carvalho - É outra inverdade dizer que a Corsan não tem capacidade de investimento. Ela tem, sim. Veja, a Corsan faz um caixa de R$ 450 milhões todos os anos. Inclusive, esse valor vem aumentando gradativamente, porque, à medida que a Corsan expande a prestação do serviço de esgoto, passa a entrar mais dinheiro no caixa. Também temos cerca de R$ 4 bilhões em investimentos previstos nas PPPs. A Corsan ainda deve receber R$ 1,4 bilhão de uma ação judicial que já venceu em última instância, relacionada ao Imposto de Renda indevido. Temos mais a possibilidade de auferir cerca de R$ 3 bilhões com a abertura de capital, oferecendo 49% das ações, mantendo o Estado como acionista majoritário. Temos mais R$ 3 bilhões de possibilidade de financiamentos. A Corsan tem um rating AA, que é a segunda melhor classificação para uma empresa. Isso permite a captação de financiamentos em bancos públicos e privados. Inclusive, o proprietário privado da Corsan, caso a companhia seja vendida, buscará recursos no mercado financeiro. De qualquer forma, tudo isso - lucro, PPPs, abertura de capital, ação judicial, financiamentos etc - soma uma capacidade de investimento de R$ 12 bilhões a R$ 18 bilhões até 2033. Isso é mais que os R$ 10 bilhões necessários para universalizar o tratamento do esgoto. Para esconder isso, o governo faz um jogo de números: ele menciona a necessidade de investimento anual de R$ 1 bilhão (para atingir as metas do marco) e diz que a companhia só tem capacidade para investir R$ 450 milhões por ano. Mas o cálculo deve levar em conta todo o resto.

JC - Então, a Corsan teria condições de atingir as metas...

Carvalho - Uma das principais metas é 99% de fornecimento de água até 2033, o que a Corsan já atingiu. Claro que tem que monitorar a expansão urbana em uma ou outra cidade, quando surgem novos loteamentos. Mas isso está sob controle. Outra meta é 90% de esgoto tratado até 2033. Isso está absolutamente dentro da capacidade financeira e de execução da Corsan e as suas parcerias público-privadas. Nenhum número da Corsan corrobora a privatização. Aliás, dos R$ 4 bilhões que o governo espera receber na venda, R$ 3 bilhões iriam para o caixa do Estado e apenas R$ 1 bilhão para o saneamento.

JC - A tese do Palácio Piratini é que o resto dos recursos viriam da iniciativa privada e da gestão do setor privado, que seria mais eficiente porque não tem a necessidade de certos procedimentos públicos, como licitações por exemplo...

Carvalho - Depois que demonstramos que a Corsan tem recursos para investimentos, as pessoas costumam dizer: "ah, mas a Corsan tem as amarras públicas das contratações e licitações". Isso é outra inverdade. Há três anos, as estatais têm uma legislação diferente, não é mais aquela legislação das contratações públicas normais. A Lei das Estatais dá muita flexibilidade e agilidade nas contratações. Tanto é verdade que a Sabesb (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) e Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) são empresas que têm 49% das ações no mercado. A Sabesp, inclusive, tem ações na bolsa de Nova Iorque. E ninguém reclama que essas empresas, que mantém uma preponderância pública, tem amarras na sua gestão.