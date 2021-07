Jobim é convidado da aula magna da Escola Judiciária

A Escola Judiciária Eleitoral do Rio Grande do Sul (Ejers) promove aula magna de abertura do segundo semestre letivo, na quarta-feira (28), a partir das 11h. O palestrante convidado será o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nelson Jobim (foto), que falará sobre os sistemas eleitorais. Jobim foi presidente do STF, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No Legislativo federal, o jurista foi deputado pelo Rio Grande do Sul em dois mandatos, tendo participado da Constituinte. A mediação da apresentação ficará a cargo do desembargador aposentado Marco Aurélio Costa Moreira de Oliveira, ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Oliveira, que atualmente exerce a advocacia, é professor em diversas universidades e escolas de formação e aperfeiçoamento jurídico. O evento será realizado por videoconferência e terá transmissão ao vivo, pelo canal da Ejers.