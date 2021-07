Privatização da Corsan tem nesta terça-feira nova rodada entre Famurs e governo

A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e o governo do Estado realizam nesta terça-feira (27) a segunda reunião do grupo de trabalho que debate a privatização da Corsan com as prefeituras. O encontro será realizado no Auditório Alceu Collares, na sede da Famurs, às 14h, e tem como objetivo discutir a possível privatização da Corsan e a criação de Unidades Regionais de Saneamento.

Para esta reunião, foram convocados os prefeitos e prefeitas das regiões das Missões (Amm), da Fronteira Noroeste (Amufron), do Planalto Médio (Amuplam) e do Alto Jacuí (Amaja) que possuem o serviço da estatal em seus municípios. De acordo com o presidente da Famurs e prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto (PP), durante a reunião os gestores terão a oportunidade de sanar dúvidas sobre como poderão se organizar com a possível privatização da companhia.

A reunião faz parte de uma série de encontros entre Famurs, governo estadual e Corsan para contemplar todas as associações regionais. Os demais encontros por grupo de regionais devem acontecer nas próximas semanas.

Participam da reunião o presidente da Famurs e prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto; o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos (PSDB); o presidente da Corsan, Roberto Barbuti; o secretário de Articulação e Apoio aos Municípios, Luiz Carlos Busato (PTB); o secretário de Meio Ambiente, Luiz Henrique Viana (PSDB); o procurador-geral do Estado, Eduardo Costa; o secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal; o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza (MDB); e o líder do governo, deputado Frederico Antunes (PP).