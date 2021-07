Bolsonaro volta a informar agenda, mas não revela horário de reunião com Nogueira

O presidente Jair Bolsonaro voltou a informar, nesta segunda-feira (26), seus afazeres na Agenda Oficial, desde que recebeu alta do hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde ficou quatro dias internado por obstrução intestinal. No entanto, não foi revelado o horário em que haverá a conversa com o senador Ciro Nogueira (Progressistas-PI), próximo chefe da Casa Civil. O encontro deve ocorrer nesta segunda-feira.

Em declarações recentes, Bolsonaro disse que teria reunião com Nogueira para "alinhar ponteiros" antes de oficializar a nomeação. Às 10h, o presidente se reúne com o ministro do Turismo, Gilson Machado, e depois terá encontros com o ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, às 10h30, e com o subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República, Pedro Cesar Sousa.