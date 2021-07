País registra novos protestos contra Bolsonaro em diversas capitais

Partidos de oposição, centrais sindicais, movimentos sociais e manifestantes fizeram, no sábado, em 19 capitais e mais de 300 cidades em todo o País, a quarta manifestação contra o governo Jair Bolsonaro em dois meses. O grupo pediu o impeachment do presidente e fez críticas à gestão da pandemia, bem como defendeu a realização das eleições de 2022.

Em São Paulo, o ato ocupou parte da Avenida Paulista e foi menor e mais disperso do que os anteriores na cidade. Também houve manifestações em grandes centros como Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Recife e Salvador.

Em Porto Alegre, a concentração ocorreu no entorno do Largo Glênio Peres, seguida por uma caminhada que começou por volta das 15h50min. A manifestação passou pela avenida João Pessoa, com o público distribuído pela via desde a Salgado Filho, no Centro, até a esquina com a avenida Venâncio Aires.

No caminhão de som, a vice-presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil no Rio Grande do Sul (CTB-RS), Silvana Conti, falava em uma expectativa de público de 100 mil pessoas no ato na capital gaúcha. Além do impeachment de Bolsonaro, manifestantes pediam a investigação por denúncias de recebimento de propina na compra de vacinas contra a Covid-19. Pedidos de greve geral dos trabalhadores também foram entoados.

Além de sindicalistas, discursaram parlamentares como a deputada estadual Luciana Genro (PSOL) e o deputado federal Paulo Pimenta, presidente do PT no Rio Grande do Sul. "O povo quer vacina no braço, quer comida no prato. O povo quer emprego", ressaltou o petista.

A caminha foi até o Largo Zumbi dos Palmares, onde foi encerrado o ato em Porto Alegre.