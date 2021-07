Ministério de Onyx pode ter orçamento maior

O Ministério de Emprego e Previdência, a ser comandado por Onyx Lorenzoni (DEM), pode tirar boa parte do orçamento atualmente controlado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Com a criação da pasta pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e a reforma ministerial, Guedes perde uma secretaria especial, na área que formula as políticas de emprego e de Previdência do governo.

Com isso, o Ministério da Economia, que atualmente cuida de um orçamento de R$ 724,8 bilhões, poderá ficar com cerca de R$ 100 bilhões por ano. As informações são da agência de notícias Folhapress. O valor pode variar, a depender do formato final do ministério de Onyx, que atualmente ocupa o cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República.

Onyx deverá cuidar de verbas bilionárias, como o pagamento de aposentadorias e pensões e seguro-desemprego, além do abono salarial. Só esse grupo de despesas já representa mais de R$ 600 bilhões por ano. O novo ministério também deverá agregar boa parte dos servidores atualmente vinculados a Guedes. Somente no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), o número de servidores ativos está hoje em 23,2 mil, de acordo com o painel de pessoal do governo federal.

As atribuições ainda estão em debate, mas já é quase certo que estruturas como a do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) devem ir para o novo ministério. Ainda está em discussão o destino de outras áreas, como a do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Atualmente, o conselho curador do FGTS tem metade de seus seis representantes governamentais escolhidos pelo Ministério da Economia, sendo um da Secretaria Especial de Fazenda (que o preside), um da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e um da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade.

Apesar das discussões, tanto membros do futuro ministério de Onyx como os remanescentes do Ministério da Economia têm afirmado que, independentemente das mudanças, as escolhas de política vão continuar na mesma direção.

"O presidente Jair Bolsonaro foi eleito com uma pauta pró-mercado do lado econômico. Desde que chegamos, o ministro Paulo Guedes tem dado um norte muito claro, a consolidação fiscal e as reformas que promovam aumento da produtividade são o norte da nossa política econômica", afirmou Adolfo Sachsida, secretário de Política Econômica em live do jornal Valor Econômico na sexta-feira.