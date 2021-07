Manifestantes saem às ruas pela quarta vez em Porto Alegre contra governo Bolsonaro

quarto ato em escala nacional convocado por sindicatos terceiro protesto Centenas de manifestantes saíram às ruas de Porto Alegre neste sábado (24) para protestar contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). É o, movimentos sociais e partidos de esquerda. A concentração ocorreu no entorno do Largo Glênio Peres, com caminhada que iniciou por volta das 15h50min. O trajeto seguiu direção oposta do, que se deu na Orla do Gasômetro no dia 3 de julho, mas também foi finalizado no Largo da Epatur.

Já dobrando a esquina da avenida Venâncio Aires, percebia-se que a manifestação se estendia ao longo de toda a avenida João Pessoa até a esquina da avenida Salgado Filho. No caminhão de som, a vice-presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil no Rio Grande do Sul (CTB-RS), Silvana Conti, afirmou que a expectativa de público era de 100 mil pessoas. Até o fechamento desta reportagem, a Brigada Militar não tinha estimativa do número de pessoas no ato.

Além do impeachment de Bolsonaro, os manifestantes pediam a investigação pela denúncia de recebimento de propina na compra de vacinas contra a Covid-19. Pedidos de greve geral dos trabalhadores também foram entoados.

Uma estátua de touro branco vestindo uma réplica da faixa presidencial foi colocada em frente à Prefeitura. Com caneta vermelha, manifestantes escreviam palavras de repúdio como "fascista" e "genocida".

Estátua de touro branco vestindo uma réplica da faixa presidencial foi colocada em frente à Prefeitura

"O projeto do Bolsonaro é o projeto do genocídio", afirmou a deputada estadual Luciana Genro (Psol) durante o ato. Em sua fala, o presidente do Partido dos Trabalhadores no RS (PT-RS), Paulo Pimenta, fez críticas ao ex-ministro Sérgio Moro e repudiou a crise econômica e sanitária que o país enfrenta. "O povo quer vacina no braço, quer comida no prato. O povo quer emprego", ressaltou.

A expectativa dos organizadores é que os protestos tenham ocorrido em pelo menos 496 municípios brasileiros e 17 países do exterior. Capitais como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, São Luís e Teresina realizaram manifestações pela manhã e a capital gaúcha, São Paulo e Brasília, à tarde.