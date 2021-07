Deputados votaram 125 matérias no primeiro semestre

A Assembleia Legislativa apreciou 125 matérias no primeiro semestre de 2021. Entre fevereiro e julho de 2021, 123 proposições foram aprovadas. Do total de matérias apreciadas no semestre, foram aprovadas duas propostas de emenda à Constituição (PECs), nove projetos de lei complementar, 71 projetos de lei, oito projetos de decreto legislativo, quatro projetos de resolução e 29 requerimentos.

Entre os projetos do Executivo mais polêmicos votados no primeiro semestre, estiveram a alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, para permitir a compra de vacinas contra a Covid-19; a reforma da previdência dos Militares gaúchos; e a autorização para o uso de agrotóxicos que não são permitidos nos países produtores. Entre as propostas dos deputados estaduais, estiveram a PEC, proposta por Sérgio Turra (PP) e outros parlamentares, que desobrigou o governo do Estado a consultar a população caso queira privatizar a Corsan, o Banrisul e a Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul. Além dessa matéria, foram aprovadas pelo plenário a proposta de Pedro Pereira (PSDB) de acabar com a pensão a ex-governadores; e a regularização do ensino domiciliar, apresentada por Fábio Ostermann (Novo),