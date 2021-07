Vereador defende uso de catracas em loteamentos para coibir criminalidade

O vereador de Porto Alegre Moisés Barboza (PSDB) protocolou o Projeto de Lei Complementar que autoriza o uso de catracas em entradas e saídas de loteamentos. Na prática, a ideia é usar de catracas ou portões para bloquear a entrada dos loteamentos, assim para ter o acesso ao local, o indivíduo precisaria se identificar na entrada. Não é permitido proibir a entrada de pessoas, mas a intenção é exigir a identificação. Para entrar em vigor, é necessário que no mínimo 60% dos moradores através da associação de moradores do local desejem a implementação das catracas.

Segundo o autor do projeto, a ideia é trazer mais segurança para os moradores do loteamento que desejarem fazer o uso das catracas. “A intenção é simples, é utilizar o pertencimento das pessoas que moram em loteamentos, deixando muito claro que loteamento é uma coisa e condomínio é outra, então as pessoas que vivem em loteamentos terão o direito legal de ter o controle e monitoramento das pessoas que acessam seu bairro”, justificou o parlamentar.

A Câmara Municipal de Porto Alegre está em recesso até o dia 2 de agosto, mas o projeto deve causar polêmica quando entrar em debate, visto que já causa divergência entre os vereadores.

O vereador Jonas Reis, vice-líder da bancada petista na Câmara, afirmou que esse projeto é o reflexo da falha do Estado em relação à segurança. O parlamentar afirma que isso é questão do setor público, e não privado, e alega que o estado do Rio Grande do Sul tem metade do contingente policial necessário para combater a criminalidade, e deve promover mais concursos para cargos de segurança. “Temos que substituir a segurança privada por uma segurança pública, bem remunerada com uma carreira pública, com um concurso público, com força policial devidamente treinada para garantir a todos os cidadãos o direito de ir e vir, estar e permanecer”.

A vereadora Laura Sito (PT), se manifestou contra o projeto. "Sou contra a proposta, o projeto confunde o público e o privado, tirando atribuições do poder público para delegar a entidades privadas. Um projeto como esse abre brecha para controle de territórios por grupos privados, vale lembrar que as associações de moradores são entidades privadas. Isso na prática pode criar condições para discriminação, onde pessoas deixem de poder frequentar territórios públicos da cidade por intimidação ou constrangimento."