Após internação por Covid, Sartori recebe alta

O ex-governador José Ivo Sartori (MDB) recebeu alta hospitalar neste sábado (17), após ter sido internado com coronavírus. Ele estava na Santa Casa de Misericórdia há cerca de 10 dias.

A informação foi confirmada pelo ex-secretário-chefe da Casa Civil do governo Sartori, Cleber Benvegnú, em sua conta do Twitter. "Informo que o ex-governador José Ivo Sartori recebeu alta hospitalar hoje, depois de estar internado na Santa Casa para tratar-se da Covid. Falei com ele há pouco, já está em casa. Tudo bem", publicou Benvegnú.

O ex-governador, de 73 anos, teria ingressado no hospital por precaução. Na época, não apresentava sintomas. Ele, inclusive, já recebeu as duas doses da vacina contra Covid-19. "Reforço a importância de tomarmos as duas doses para completarmos a imunização. Vamos em frente", postou Sartori, em sua conta do Instagram.