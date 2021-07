Equipe médica diz que Bolsonaro pode ter alta nos próximos dias

O quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro "continua evoluindo satisfatoriamente", com "melhora clínica e laboratorial", informa um novo boletim divulgado há pouco pelo hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde Bolsonaro está internado para tratar de uma obstrução intestinal. De acordo com o boletim, durante o dia de hoje será oferecida "dieta cremosa não fermentativa" ao presidente e "se continuar havendo boa aceitação, a equipe médica assistente decidirá pela alta nos próximos dias".

A nota é assinada por Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, cirurgião-chefe; Ricardo Camarinha, cardiologista do presidente; Leandro Echenique - clínico e cardiologista; Antonio Antonietto, diretor médico do Hospital Vila Nova Star e Pedro Henrique Loretti, diretor geral do Hospital Vila Nova Star.

Neste sábado, do quarto do hospital, Bolsonaro participou, de forma online, da inauguração de Agência da Caixa Econômica Federal em Missão Velha, no Ceará.