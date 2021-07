Melo busca em Brasília recursos para obras viárias e de mobilidade

Com agendas em Brasília (DF), nesta sexta-feira (16), o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, encaminhou a contratação de empréstimos para manter e ampliar obras de conservação de vias da Capital. Segundo a prefeitura, o financiamento permitirá avançar nos projetos de infraestrutura e mobilidade urbana da cidade.

Em reunião no Banco do Brasil, com o diretor de Governo da instituição, Paulo Augusto Ferreira Bouças, Melo também buscou construir parceria para financiar um banco de projetos capaz de ampliar a captação de recursos em diversas áreas. O prefeito também esteve reunido com a coordenadora geral de Gestão Integrada de Mobilidade da Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano, Sandra Holanda, encaminhando a prorrogação dos contratos para execução de importantes obras nas avenidas Severo Dullius, Tronco, Ernesto Neugebauer e demais reparos na Terceira Perimetral.

“Como estamos imprimindo um ritmo mais intenso de obras em Porto Alegre, o Ministério do Desenvolvimento Regional sinalizará para Caixa a necessidade de prorrogação dos prazos para execução das obras. Além disso, reforçamos a importância para a vinda célere de recursos para as obras de macrodrenagem do Arroio Areia, que contarão com aporte de R$ 107 milhões para galerias e reservatórios”, destacou o prefeiro.

Desde o início da operação das duas usinas de asfalto – Restinga e Sarandi – , a capacidade para execução de obras viárias já aumentou em Porto Alegre, alcançando a maior média mensal de manutenção asfáltica dos últimos 21 anos.

Nesta tarde, o prefeito manteria ainda encontros com o secretário de Advocacia da Concorrência e Competitividade do Ministério da Economia (SEAE), Geanluca Lorenzon. Acompanham o prefeito na capital federal os secretários municipais de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer, de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Lorenzoni, e o procurador-geral do município, Roberto Silva da Rocha.