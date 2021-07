Voto impresso seria retrocesso, avalia presidente do TRE

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio Grande do Sul, desembargador Arminio José Abreu Lima da Rosa, acredita que a volta ao voto impresso seria um retrocesso no Brasil. O desembargador lembra ainda que não há um único caso comprovado de fraude eleitoral, em 25 anos de uso da urna eletrônica. "Então, por que estamos criando um problema que não existe, tratando de um assunto que seria absolutamente secundário neste momento? A nação tem problemas seríssimos."

O desembargador Lima da Rosa assumiu a presidência do TRE neste ano, quando, aliás, completa 45 anos de magistratura. Ele usou sua experiência - com participação em eleições com voto impresso e eletrônico - para reconstruir o contexto histórico da urna eletrônica. Lembrou que foram justamente as fraudes com o voto em papel que levaram a Justiça Eleitoral a desenvolver as urnas eletrônicas.

Ele também considerou "inteiramente falsa" a alegação de que esse tipo de urna é "inauditável". Graças ao boletim que as urnas emitem ao final da votação - uma espécie de extrato com o número de votos que cada candidato recebeu naquela máquina - o resultado divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pode ser checado.

Nesta entrevista ao Jornal do Comércio, o presidente da Justiça Eleitoral gaúcha declarou ainda que seria impossível implementar em 2022 todas as medidas previstas na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Voto Impresso, que tramita no Congresso Nacional. Ele comentou ainda o impacto das fake news nas eleições e o desejo de criar o "cartório virtual" da justiça eleitoral.

Jornal do Comércio - O Brasil tem vivido uma polarização política nos últimos anos, o que tem favorecido a maiores pressões no Judiciário, que já foi alvo de críticas. Como avalia isso?

Arminio José Abreu Lima da Rosa - Não. Essa polarização política é ruim para a nação. A divergência de ideias é natural, assim como a veemência na defesa dessas ideias. Mas, quando se passa dos limites do convívio civilizado, isso se torna muito ruim para a sociedade. Quanto ao Poder Judiciário, ele consegue navegar nessas águas revoltas com tranquilidade, graças a sua independência e autonomia, à experiência de seus juízes. A Justiça sabe diferenciar o joio do trigo. No que diz respeito à jurisdição eleitoral, quando tem que tomar alguma medida para evitar excessos, ele tem tomado. Claro que ninguém gosta de sancionar, mas, às vezes, é inevitável.

JC - A polarização afeta, de alguma forma, o Judiciário?

Lima da Rosa - Falando bem objetivamente, não há interferência na atuação do Judiciário. Apenas se vê com desgosto o quadro indesejado, no que diz respeito ao relacionamento social, ao convívio e ao debate político. Mas isso não repercute na atuação do Judiciário. Pode nos dar mais trabalho, mas, no que diz respeito à tomada de decisões, fiscalização eleitoral, repressão de excessos... isso faz parte da atuação da Justiça Eleitoral e ela tem sabido se incumbir disso. Então, se perguntar se a polarização política traz algum prejuízo qualitativo à atuação da Justiça Eleitoral, respondo que não. Por outro lado, quantitativamente, é claro que gera um aumento no número de processos e intervenções.

JC - Em meio à polarização política, surgiram críticas às urnas eletrônicas e a exortação do voto impresso. Antes de entrar no tema propriamente, o senhor poderia falar sobre o contexto em que as urnas eletrônicas foram implantadas no Brasil, em 1996.

Lima da Rosa - Já faz 25 anos que temos eleições apuradas com urnas eletrônicas. Não temos nenhuma fraude comprovada nesse período. Vou completar 45 anos de magistratura, de sorte que já presidi e apurei muitas eleições com voto impresso. E o voto em papel tinha uma série de situações indesejadas.

JC - Existem relatos de fraudes no voto impresso desde a proclamação da República...

Lima da Rosa - Exatamente. Inclusive, estamos fazendo uma campanha com o TRE e o TSE para lembrar isso. Veja, por exemplo, a questão do sigilo do voto... Lembro que, nas eleições de municípios pequenos, na época em que só havia dois partidos, Arena e MDB, os fiscais viviam identificando os votos. Diziam: "ó, o voto do fulano; ó, o voto do ciclano". Além disso, existia muito subjetivismo na apuração, porque, às vezes, o eleitor assinalava fora do quadradinho (que designava um ou outro candidato). Aí (os ficais) começavam a analisar se a marcação estava mais próxima do quadrado do candidato A ou do candidato B. Os fiscais faziam isso, porque o princípio (eleitoral) é de sempre preservar o sufrágio, o que significa assegurar ao máximo possível o voto. E, claro, ainda tem a questão da demora na apuração...

JC - Temos o exemplo recente do Peru, onde, além da demora na apuração dos votos impressos, houve acusações de fraude, por parte da candidata que perdeu as eleições presidenciais...

Lima da Rosa - E podemos pegar também o exemplo dos Estados Unidos, que é uma nação de primeiro mundo. Então, o voto em papel tinha todos esses problemas, que foram eliminados pela implantação da urna eletrônica. Quando trato desse assunto, gosto de brincar, comparando essa situação com uma história que o Tom Jobim contava. Embora andasse de avião, ele era bem refratário a esse meio de transporte. Ele dizia que o receio do avião tinha dois motivos: primeiro, o avião era mais pesado do que o ar; segundo, tinha sido inventado por um brasileiro. Parece que isso também ocorre com a nossa urna eletrônica.

JC - O que torna a urna eletrônica confiável?

Lima da Rosa - Há uma resolução do TSE, revendo minuciosamente a elaboração dos programas, que são feitos pelo próprio TSE; as auditorias a que se submetem os programas, que também são abertas a quem quer que seja; e a implantação desses programas nas urnas eletrônicas, que também é objeto de extrema transparência, controle e auditagem. Além disso, são 500 mil urnas eletrônicas, sendo que cada uma delas é uma espécie de minicomputador que não trabalha em rede. Por isso, por não trabalharem em rede, não tem como hackear a urna eletrônica. Então, não podemos aceitar que os juízes e os funcionários do TSE, que são qualificadíssimos, fossem participar de um embuste eleitoral, ou seja, elaborar um programa falso, um programa fraudatório.

JC - Nem os resultados são transmitidos em rede?

Lima da Rosa - Os resultados são, sim, transmitidos por rede eletrônica. Mas depois que a votação termina, a urna emite o chamado boletim de urna (uma espécie de extrato com os números de votos recebidos por cada candidato, naquela urna). Esse boletim é impresso, entregue aos fiscais dos vários partidos, e fixado em um mural público no local de votação. Então, qualquer um tem como checar a votação que foi transmitida.

JC - Está dizendo que é falsa a alegação de que as urnas eletrônicas não seriam auditáveis, uma das principais críticas feitas pelos defensores do voto impresso...

Lima da Rosa - Sim, inteiramente falsa.

JC - E o que pensa da PEC do Voto Impresso, que prevê a coexistência entre o modelo impresso e eletrônico?

Lima da Rosa - A PEC 135, a do Voto Impresso, prevê o seguinte... Teremos dois equipamentos: um para a votação, a urna; e outro para a impressão de voto. Teremos também dois programas: uma será colocado na urna para a votação; o outro, no equipamento de impressão. Só isso já aumenta a possibilidade de falhas. As impressoras costumam quebrar 10 vezes mais que as urnas eletrônicas. E se uma impressora quebrar? Se a impressora quebrar logo depois do primeiro voto? Esse voto vai poder ser identificado.

JC - O projeto recebeu um substitutivo...

Lima da Rosa - E o que prevê o substitutivo dessa PEC 135? Que a apuração seja feita pelas próprias mesas eleitorais, logo após o término da votação. Isso significa que, ao terminar a votação, as mesas eleitorais abrem aquele depósito, aquele recipiente dos votos impressos e passam a contar. Embora os nossos mesários sejam muito qualificados, corretos e dedicados, perceba o quanto isso pode dar margem a interferências indevidas. Imagine as pressões que os mesários podem sofrer no momento da contagem. Afinal, há regiões e regiões nesse Brasil. Além disso, se fala em construir um equipamento com leitura desses votos impressos. Que segurança temos na leitura (eletrônica) desses votos impressos? Por que essa apuração seria mais confiável que a urna eletrônica? E, por fim, qual seria o custo de tudo isso? Quem arcaria com isso? Onde armazenaríamos mais de 100 milhões de votos impressos?

JC - A implementação dessa metodologia seria exequível já para as eleições de 2022?

Lima da Rosa - Isso é irrealizável até 2022. Teríamos que elaborar programas para essa impressão de votos, para a apuração dos votos impressos e mais equipamentos de apuração. Além disso, em 25 anos de urna eletrônica, não temos nenhuma fraude comprovada. Nenhuma. Então, por que estamos criando um problema que não existe, tratando de um assunto que seria absolutamente secundário neste momento? A nação tem problemas seríssimos. Estamos no meio de uma crise sanitária, com mais de 500 mil mortos. Temos problemas de desemprego e de retração de negócios. Temos a inflação, que começa a se apresentar mais intensamente. Deveríamos dedicar a nossa atenção a esses problemas.

JC - O presidente Jair Bolsonaro disse que as viradas na apuração dos votos demonstrariam a falibilidade das urnas eletrônicas.

Lima da Rosa - A virada é um final corriqueiro nas eleições. Afinal, depende das regiões que são apuradas. Em algumas regiões, um candidato tem um desempenho melhor; em outras, pior. Antigamente, aqui no Rio Grande do Sul, se falava nos "votos da zona da mata", que é a região da Serra, Caxias do Sul, Bento Gonçalves. Então, às vezes, um candidato a governador estava com os votos lá atrás, mas as pessoas sabiam que os votos da zona da mata poderiam virar o resultado. Se o candidato fosse popular lá, podia acabar vencendo as eleições. Então, é natural que tenha havido viradas na apuração da eleição presidencial de 2014, na disputa entre Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB). Depende dos votos de qual região estão sendo computados e do prestígio dos candidatos naquela localidade.

JC - Em resumo, considera que seria um retrocesso a volta ao voto impresso...

Lima da Rosa - Um absoluto retrocesso. Seria criar um problema onde não existe.

JC - Um outro fenômeno que exige uma resposta da Justiça Eleitoral é o das fake news. Como avalia a atuação do Judiciário no combate as notícias falsas? Elas tiveram influência no resultado eleitoral dos últimos anos?

Lima da Rosa - A Justiça Eleitoral se deparou com o problema das fake news, de forma bem aguda, na eleição de 2018. Nas eleições municipais de 2020, a Justiça Eleitoral já estava mais preparada para enfrentar esse fenômeno, justamente pelo retrospecto do que tinha ocorrido em 2018. Na última eleição, o TSE investiu em uma campanha contra a desinformação, além de apresentar uma série de mecanismos de controle e de divulgação, que contou com o apoio da mídia. A legislação eleitoral, já em 2013, tipificou criminalmente o chamado "troll" eleitoral, que, em síntese, é contratar pessoas para denegrir a imagens de candidatos na internet. Tudo isso foi crescendo a conta gotas, até chegar em 2018, quando o fenômeno realmente apareceu de forma grave. De qualquer forma, creio que não interferiu no resultado de nenhuma eleição, não interferiu em nada.

JC - Que marcas gostaria que sua presidência deixasse no TRE?

Lima da Rosa - Primeiro, espero conseguir manter a tradição de excelentes serviços que o tribunal tem prestado para a população, manter o respeito que ele tem perante a sociedade e pela população. Agora, em função da pandemia, estamos virando uma página da história. Já adotamos o trabalho remoto como padrão básico, o que tem sido muito eficiente. Além disso, há uma diminuição de custos, seja para o funcionário, que não precisa mais se deslocar ao tribunal; seja para a instituição, que economiza em energia, água, ar-condicionado. A meta é digitalizar todos os trabalhos. Logo vamos conseguir fazer o cartório virtual, de forma que ninguém precise se dirigir a um local físico. Vai ser uma simplificação dos trabalhos bem significativa. Além disso, tenho um grande desejo de recuperar o patrimônio cultural do (ex-governador Joaquim Francisco) Assis Brasil. É um sonho que tenho. Pretendo envolver o TRE e outros órgãos, outras entidades, para que não se perca o patrimônio fantástico desse grande gaúcho e grande brasileiro.