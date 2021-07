Congresso Nacional aprova fundo eleitoral com verba de R$ 5,7 bilhões

O Congresso Nacional autorizou um aumento bilionário para o fundo de financiamento para a campanha eleitoral de 2022, quando ocorrem as eleições gerais no Brasil. O fundo eleitoral foi fixado em R$ 5,7 bilhões.

Essa verba dos cofres públicos é dividida entre os partidos políticos para bancar a campanha e é hoje o principal mecanismo de financiamento público dos candidatos.

Em 2020, o Congresso tentou emplacar uma transferência de quase R$ 4 bilhões. Mas teve que recuar por causa da repercussão negativa e do desgaste político. O valor foi então estabelecido em R$ 2 bilhões. O valor almejado por líderes partidários para o fundo em 2022 também é bem superior ao repartido em 2018, última campanha para eleição presidencial e do Congresso. Em 2018, os recursos somaram cerca de R$ 2 bilhões, em valores corrigidos pela inflação.

Até 2015, as grandes empresas, como bancos e empreiteiras, eram as principais responsáveis pelo financiamento. Naquele ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu a doação empresarial sob o argumento de que o poder econômico desequilibra o jogo democrático.

Para 2018 foi criado o fundo eleitoral, de R$ 1,7 bilhão (cerca de R$ 2 bilhões com correção pela inflação), que se somou aos recursos já existentes do fundo partidário, em torno de R$ 1 bilhão. Apesar da proibição do STF, há brechas em favor dos mais ricos, devido às doações de empresas feitas por meio de seus executivos, como pessoa física.