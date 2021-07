Morre Hélio Corbellini, ex-secretário do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul

Faleceu neste domingo (11) o ex-secretário estadual do Meio Ambiente Hélio Corbellini, aos 79 anos. Militante do PCdoB, Corbellini morreu em casa na companhia de familiares, em decorrência de um câncer de pâncreas recém-descoberto. O velório ocorre na Câmara Municipal de Porto Alegre, e vai até o final da manhã de segunda-feira (12).

Corbellini foi vereador por Porto Alegre, à época filiado ao PT, entre 1996 e 2000. Também ocupou o cargo de secretário de governo na gestão de Olívio Dutra em 1989, e secretário de habitação do então prefeito Tarso Genro entre 1992 e 1996. Já no mandato de Tarso como governador do Rio Grande do Sul, Corbellini foi um dos titulares da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Sua última disputa a cargo público foi em 2020, quando concorreu sem sucesso ao cargo de vereador na chapa liderada por Manuela d'Ávila (PCdoB).

Militante de esquerda desde a juventude, quando atuou na Juventude Estudantil Católica (JEC) e depois na Ação Popular, foi expulso do curso de Ciências Sociais da PUCRS após o primeiro Inquérito Policial Militar (IPM) feito na universidade pela ditadura militar, quando teve também os direitos políticos casados.

Corbellini deixa a esposa Marilena e os filhos Camilo, Cassio, Hélio e Juliano, além dos netos Mariana, Catarina, Giácomo, Amélia, Joana e um que está para nascer. Nas redes sociais, o filho Juliano relembrou a trajetória do pai, desde o nascimento em uma família italiana de poucos recursos até a ajuda a esconder refugiados políticos em casa. "Semana passada tomamos vinho que levei de contrabando pro hospital e falamos mal do Bolsonaro. Ontem assistiu ao Grenal conosco. Se despediu hoje em casa, no seu quarto, com seus filhos. Viveu cada segundo", relembrou o filho.