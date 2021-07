Estado oferecerá abrigo a vítimas de violência doméstica

Na mesma sessão que aprovou a PEC das Unidades de Conservação , os deputados estaduais aprovaram o projeto que garante o acolhimento para mulheres e crianças vítimas de violência doméstica durante a pandemia de Covid-19. A matéria, de autoria de Jeferson Fernandes (PT), recebeu 48 votos favoráveis e apenas um, contrário. O texto tramitava desde 2020 e, mesmo depois de estar apto à votação, teve a apreciação adiada três vezes no plenário da Assembleia Legislativa.

O projeto determina que o Estado deverá oferecer um abrigo seguro para as mulheres e crianças que sofrem com violência doméstica. "É uma medida preventiva, aguardada com muita ansiedade por mulheres e crianças que enfrentam risco real de morte, todos os dias, por estarem expostas aos seus agressores e sem alternativas", comemorou Fernandes - acrescentando que existem apenas 14 casas abrigo públicas no Estado.

Durante a pandemia, os casos de violência doméstica subiram significativamente no Rio Grande do Sul. Em 2020, foram 54.664 casos de violência contra a mulher. Isso significa que a cada 1 hora pelo menos 6 mulheres foram agredidas em seus ambientes familiares. De janeiro a junho de 2021, foram 47 feminicídios. Em 2020, foram 80, além de 319 tentativas ao longo dos 12 meses.