Servidora transfere responsabilidade em acordo da Covaxin

A servidora Regina Célia Silva Oliveira, do Ministério da Saúde, atribuiu à divisão de importação da pasta a responsabilidade por avaliar o conteúdo do documento fiscal (invoice) na compra da vacina Covaxin. Ela foi convocada à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid por ser a fiscal do contrato e prestou depoimento nesta terça-feira (6).

A servidora disse ter sigo designada para fiscalizar o contrato no dia 22 de março. Os valores e especificações do "invoice" (nota fiscal), declarou, ficaram a cargo de Willian Amorim Santana, técnico do setor de importação. Em depoimento na CPI, o chefe do órgão, Luis Ricardo Miranda, afirma que se recusou a assinar a autorização para importação em função dos indícios de irregularidades. A tramitação do contrato foi questionada por senadores por estar cercada de controvérsias, de acordo com os parlamentares. O Planalto aponta que o documento fiscal sofreu adulteração ao ser apresentado na CPI. Os governistas afirmam que o ex-secretário-executivo do ministério Elcio Franco foi acionado para apurar as denúncias e não verificou nada irregular.