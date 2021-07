Em plena campanha para sediar Escola de Sargentos, Santa Maria recebe comandante do Exército

sediar a próxima Escola de Sargentos das Armas Nesta quarta-feira (7), o comandante do Exército Brasileiro, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, vai à cidade de Santa Maria para inspecionar uma possível área para(ESA). O general se reúne com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), no final da tarde desta terça (6), véspera da visita técnica.

Santa Maria A definição causa grande expectativa. Dentre 16 cidades selecionadas incialmente, restam apenas três que podem sediar e escola. Além de, Ponta Grossa (PR) e Recife (PE) são candidatas.

A visita é considerada essencial pelo alto escalão político e empresarial de Santa Maria. Tanto o é que a cidade está em plena campanha para ser a escolhida para sediar o novo centro formador de sargentos para as Forças Armadas.

15 outdoors espalhados pela cidade expõem apoio e já dão boas-vindas à nova escola de sargentos, além de 200 bandeiras, 75 ônibus municipais e intermunicipais adesivados, 10 mil carros adesivados e um balão – todos com arte e frases receptivas ao Exército.

“E o melhor: tudo isso sem um centavo de dinheiro público: tudo iniciativa de empresários e amigos de Santa Maria que estão ajudando. É uma mobilização da cidade inteira”, celebra Jorge Pozzobom (PSDB), prefeito do município.

A expectativa do prefeito é muito positiva. Pozzobom está confiante de que sua cidade será a escolhida para sediar a Escola de Sargentos: “Santa Maria está pronta. Tecnicamente, tudo que eles querem, nós já temos. Estamos apresentando um contrato de resultados, não uma carta de intenções. Somos o segundo maior contingente militar do Brasil e temos uma área que é do Exército muito próxima à cidade”.

Segundo o prefeito, Santa Maria deve se tornar a cidade com maior contingente militar do País. Hoje, com 15 mil homens e mulheres das Forças Armadas e 47 organizações militares, está atrás apenas do Rio de Janeiro.

O objetivo do Exército Brasileiro é unificar a todas as ESA em uma cidade. Atualmente, o treinamento de sargentos está distribuído em 16 unidades pelo País. Essa unificação pode ocorrer em Santa Maria.

O investimento na cidade escolhida é estimado em cerca de R$ 1,2 bilhão. Segundo o prefeito, entre professores e alunos, a escola trará cerca de 6 mil novas pessoas à cidade e terá capacidade de formar três turmas de 1,5 mil a 2 mil alunos por ano.

“Sem sombra de dúvidas vai ser um dos maiores investimentos que vamos ter no Estado. Além disso, serão 6 mil novas pessoas comprando no mercado, frequentando academias, alugando apartamentos, convivendo com a família: isso vai mexer fortemente na economia”, afirmou Pozzobom.