AO VIVO: Servidora do Ministério da Saúde fala sobre compra de vacinas

A CPI da Covid ouve nesta terça-feira (6) Regina Célia Silva Oliveira, servidora do Ministério da Saúde, fiscal do contrato com a Bharat Biotech para fornecimento de 20 milhões de doses da vacina Covaxin.

Acompanhe ao vivo a sessão da CPI

Segundo as acusações feitas à CPI em 25 de junho, houve diversos tipos de pressão no Ministério da Saúde para liberar a aquisição da Covaxin, mesmo com os erros verificados na ordem de pagamento. A CPI identifica que Regina Célia teria sido indicada ao cargo no ministério pelo deputado Ricardo Barros (PP-PR), que deve depor à comissão. Barros, porém, negou que tenha indicado a servidora.