Deputados gaúchos votam PEC das Unidades de Conservação

O meio ambiente continua na pauta da Assembleia Legislativa nesta semana. Entre as 13 matérias aptas à votação na sessão híbrida desta terça-feira (6), está a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que viabiliza a concessão das Unidades de Conservação (UCs) no Rio Grande do Sul. Além dessa matéria, há também o projeto que extingue a pensão a ex-governadores e o que obriga o Estado a oferecer abrigos para mulheres vítimas de violência doméstica.

A PEC das Unidades de Conservação – proposta pelo Executivo – precisa ser aprovada em dois turnos, com o voto de, pelo menos, 33 dos 55 deputados e cada votação. Amanhã, os parlamentares podem votar o primeiro turno desta matéria – que retira da Constituição Estadual o excerto que veta a alienação, concessão e cedência à iniciativa privada das UCs. O governo Eduardo Leite (PSDB) pretende conceder cinco das 23 unidades de conservação estaduais: os parques de Itapuã, Itapeva, Turvo, Tainhas e Delta do Jacuí.

Quanto ao projeto que extingue a pensão dos ex-governadores, foi uma proposta do deputado estadual Pedro Pereira (PSDB). A matéria, cuja votação vem sendo adiada há, pelo menos, duas sessões, recebeu um substitutivo que ameniza o projeto. Em vez de acabar com o benefício imediatamente, a retificação concede a pensão por um ano, depois do término do mandato. O próprio autor da matéria subscreveu o substitutivo, junto com Sérgio Turra (PP) e Mateus Wesp (PSDB).

Conforme Pedro Pereira, a pensão concedida a ex-governadores é de R$ 32 mil por mês – o mesmo vencimento dos desembargadores do Rio Grande do Sul. O Estado gasta, segundo o deputado, R$ 6 milhões ao ano pagando “este privilégio absurdo”. Os ex-chefes do Executivo tem direito a receber o benefício por quatro anos depois do mandato.

O substitutivo reduz de quatro para um ano o benefício, além de diminuir o valor para o equivalente ao salário de governador, que hoje gira em torno de R$ 25 mil. A retificação diz ainda que o subsidio não poderá ser pago se o ex-governador ocupar cargo ou função pública, assim como de emprego em sociedade de economia mista, empresas públicas ou entidades com participação majoritária da União, dos Estados ou municípios e ainda, relativa a proventos ou aposentadoria.

Assim como o projeto da pensão dos ex-governadores, a votação da criação de abrigos para mulheres, de autoria de Jeferson Fernandes (PT), também vem sendo adiada. A proposta prevê a disponibilização por parte do Estado de espaços de acolhimento e abrigamento emergencial às mulheres e seus dependentes vítimas de violência doméstica e familiar, durante o período do isolamento social em função da pandemia da Covid-19.