Renovar o estoque de camomila

Com as denúncias que vêm sendo levantadas pela CPI da Covid, principalmente, na compra de vacinas e na gestão da Covid-19, o presidente Bolsonaro fica cada vez mais nervoso e deve agredir ainda muitos jornalistas com suas frequentes explosões de agressividade incontrolável. É bom que o presidente renove seu estoque de chá de camomila para que seu projeto de garantir, novamente, a subida na rampa do Palácio do Planalto, buscando a continuidade no poder, não seja comprometido antes do tempo.

Livre comércio Brasil e Chile

"Os benefícios para o povo brasileiro e para o povo chileno são muito claros, da abertura comercial, de um maior intercâmbio de livre comércio entre Brasil e Chile", afirmou o deputado federal gaúcho Marcel van Hattem. Para o congressista, "o acordo de livre comércio entre Brasil e Chile já podia ter sido aprovado e proporcionado benefícios entre os nossos cidadãos, entre nossas empresas. Há possibilidade de compras públicas entre os dois países, reduzindo os custos para os governos e, portanto, também reduzindo os custos para os pagadores de impostos".

Bebidas típicas

O acordo também beneficia os produtores de duas bebidas típicas dos dois países. De acordo com o texto, o Chile passa a reconhecer e proteger a cachaça como uma bebida de procedência do Brasil. Em contrapartida, o Brasil faz o mesmo com o pisco chileno. O acordo deve ser aprovado pelos quatro países do Mercosul para entrar em vigor. Até agora, só o Chile fez isso. O acordo de livre comércio vai agora para análise no Senado.

Proteção à cachaça brasileira

Este acordo de reconhecimento e proteção da cachaça por parte do Chile vem sendo costurado desde 2018 pelos órgãos competentes, com o auxílio do Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac). Os produtores de cachaça comemoram. "A expectativa é de que o Senado aprove este projeto logo", afirma o empresário Eliezer Lacerda, produtor da cachaça Princesa do Vale, em Pedra Azul, Minas Gerais.

Um brinde com pisco e cachaça

"Em breve poderemos celebrar o acordo com um bom pisco do Chile, e nossos irmãos chilenos com uma deliciosa cachaça brasileira", disse Lacerda. Destacou que "iniciativas como essa são de suma importância para a afirmação internacional daquela que é a bebida genuinamente brasileira. A cachaça foi o primeiro destilado a ser produzido na América do Sul, e, após quase 500 anos de história, está alcançando o lugar de destaque que merece, tanto aqui no Brasil quanto lá fora".

Segurança jurídica

Na avaliação de Eliezer Lacerda, "o acordo traz segurança jurídica para a cachaça no Chile, pois, em território chileno, o termo cachaça só poderá ser usado no destilado comprovadamente brasileiro".

Dinheiro para a saúde

A deputada federal gaúcha Liziane Bayer (PSB) começa a semana comemorando a entrega de mais dinheiro para a saúde dos gaúchos. Destinou R$ 6,5 milhões em emendas para hospitais, beneficiando 35 municípios do Rio Grande do Sul. "No meio a uma pandemia, não há melhor maneira de proteção do que trazendo novos investimentos para a saúde", acentuou a parlamentar.