Pinheiro Machado e Putinga elegem prefeitos em votações apertadas

A Justiça Eleitoral gaúcha realizou neste domingo (4) a renovação das eleições em dois municípios gaúchos: Pinheiro Machado e Putinga. A população de Pinheiro Machado elegeu Ronaldo Madruga (PP), com 3.464 votos (52,10%). A população de Putinga, Paulo Lima (PP), com 1.794 votos (51,14%). Com a eleição de mais dois prefeitos, o PP passa a comandar 147 prefeituras gaúchas.

A Justiça Eleitoral realizou eleições suplementares nesses municípios porque os vencedores do pleito de novembro de 2020 tiveram as candidaturas cassadas. Eles concorreram sub-júdice e, depois das eleições, quando ocorreu o julgamento dos candidatos, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) indeferiu os registros.

Na cidade de Pinheiro Machado, Madruga disputou a prefeitura com Danubio Peres (PDT), da coligação A Força do Povo é o Rumo Novo, que teve 3.185 votos (47,90%). A cidade teve ainda 231 votos brancos e 209, nulos.

Danubio havia concorrido à vice na chapa vencedora das eleições regulares de 2020. Entretanto, o prefeito eleito naquele pleito, Carlos Betiollo (PSDB), teve a candidatura impugnada baseado na Lei da Ficha Limpa. Por isso, Danubio assumiu a cabeça de chapa e a esposa do prefeito cassado, Lucel Betiollo (PSDB), assumiu a vaga de vice. Ronaldo Madruga (PP), que era presidente da Câmara Municipal de Vereadores, assumiu o executivo municipal depois da cassação de Carlos Betiollo.

Em Putinga, Paulo Lima concorreu contra Fernando Gonçalves dos Santos (PSD), que obteve 1.714 votos (48,86%) – 80 a menos que o vencedor. Houve 29 votos brancos e 20, nulos. O prefeito eleito, da coligação O Caminho Certo para a Transformação (PP-MDB), foi o vice do prefeito eleito em 2020, Claudiomiro Cenci (PP), cuja candidatura foi impugnada.

Além da atuação dos juízes eleitorais de cada uma das Zonas, as eleições foram acompanhadas por magistrados do TRE. O vice-presidente e corregedor do Tribunal, desembargador Francisco José Moesch, acompanhou presencialmente a eleição em Pinheiro Machado. O desembargador eleitoral Amadeo Butelli, a de Putinga.